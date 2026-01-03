EL MUNICIPIO AVANZA EN UNA PROPUESTA DE PATIO GASTRONÓMICO EN EL PARQUE DE LOS 100 AÑOS

El encuentro fue impulsado de manera articulada entre la subsecretaria de Cultura y la Dirección de Comercio e Industria con el objetivo de avanzar en una iniciativa que contemple propuestas gastronómicas diversas y actividades culturales, promoviendo el uso de los espacios públicos y acompañando el desarrollo de los emprendedores locales.
Esta iniciativa surge a partir de una inquietud planteada por los propios emprendedores durante el Encendido del Arbolito, instancia en la que el intendente Martín Perez escuchó la propuesta y asumió el compromiso de avanzar en una alternativa concreta que permita potenciar su trabajo y, al mismo tiempo, sumar propuestas culturales y recreativas en espacios públicos de la ciudad.
Asimismo, se adelantó que el espacio contará con distintas propuestas gastronómicas y que, en aquellas jornadas en las que se desarrollen actividades culturales, se prevé la incorporación de un sector cervecero, ampliando la oferta para vecinos, vecinas y visitantes.
En ese marco, se informó que el próximo viernes se realizará una nueva reunión con los carros gastronómicos para continuar avanzando en los acuerdos necesarios y definir aspectos organizativos del funcionamiento del patio gastronómico.
Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las áreas involucradas y el diálogo permanente con los emprendedores, como parte de una política pública orientada a fortalecer la economía local, ordenar la actividad gastronómica y generar nuevos espacios de encuentro en la ciudad.