EL MUNICIPIO AVANZA EN UNA PROPUESTA DE PATIO GASTRONÓMICO EN EL PARQUE DE LOS 100 AÑOS

Rio Grande 03/01/2026.- El Municipio de Río Grande llevó adelante una reunión de trabajo con referentes de los carritos gastronómicos habilitados de la ciudad, en la que se presentó una propuesta general para la conformación de un patio gastronómico en el Parque de los 100 Años durante la temporada de verano.

El encuentro fue impulsado de manera articulada entre la subsecretaria de Cultura y la Dirección de Comercio e Industria con el objetivo de avanzar en una iniciativa que contemple propuestas gastronómicas diversas y actividades culturales, promoviendo el uso de los espacios públicos y acompañando el desarrollo de los emprendedores locales.

Esta iniciativa surge a partir de una inquietud planteada por los propios emprendedores durante el Encendido del Arbolito, instancia en la que el intendente Martín Perez escuchó la propuesta y asumió el compromiso de avanzar en una alternativa concreta que permita potenciar su trabajo y, al mismo tiempo, sumar propuestas culturales y recreativas en espacios públicos de la ciudad.

Asimismo, se adelantó que el espacio contará con distintas propuestas gastronómicas y que, en aquellas jornadas en las que se desarrollen actividades culturales, se prevé la incorporación de un sector cervecero, ampliando la oferta para vecinos, vecinas y visitantes.

En ese marco, se informó que el próximo viernes se realizará una nueva reunión con los carros gastronómicos para continuar avanzando en los acuerdos necesarios y definir aspectos organizativos del funcionamiento del patio gastronómico.

Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las áreas involucradas y el diálogo permanente con los emprendedores, como parte de una política pública orientada a fortalecer la economía local, ordenar la actividad gastronómica y generar nuevos espacios de encuentro en la ciudad.