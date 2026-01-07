EL MUNICIPIO ACTUALIZA LOS DATOS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ALIMENTARIO MUNICIPAL

Rio Grande 07/01/2026.- El Municipio de Río Grande informa a la comunidad que la Dirección de Intervención Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, lleva adelante el proceso de reempadronamiento de las personas inscriptas en el Programa Alimentario Municipal (PAM).

Dicho proceso se desarrollará hasta el 23 de enero de 2026, en la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario ubicada en Comodoro Luis Py 152, en el horario de 10 a 14 horas, con el objetivo de actualizar los datos de las y los beneficiarios, y garantizar el correcto acceso al programa.

Asimismo, se comunica que durante el año 2026 se continuará implementando esta modalidad de actualización periódica de datos, a fin de asegurar una correcta asignación del beneficio y fortalecer la transparencia y eficacia de esta política social municipal.

Para realizar el trámite de reempadronamiento, las personas deberán presentar la siguiente documentación:

• Documento Nacional de Identidad (DNI) de todos los integrantes del grupo familiar.

• Constancia de SIPA.

• Partida de nacimiento de hijos e hijas.

• Certificación Negativa emitida por ANSES.

Por último, se informa que las personas mayores que retiran su módulo alimentario a través de la Dirección General para Personas Mayores deberán realizar el reempadronamiento en Centro Municipal de Bienestar “Papa Francisco”, ubicada en Elcano 893.

El Programa Alimentario Municipal es una política social impulsada por el Municipio de Río Grande, orientada a atender la demanda alimentaria de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad social, principalmente aquella atravesada por situaciones de desempleo y/o informalidad laboral que dificultan la cobertura de las necesidades básicas del grupo familiar.

En este marco, el programa prioriza a los grupos familiares integrados por personas gestantes, niños y niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad, reafirmando el compromiso del Municipio con la protección y el acompañamiento de los sectores más vulnerables de la comunidad.