EL GOBIERNO PROVINCIAL REALIZÓ MÁS DE MIL DOSCIENTOS TEST DE ALCOHOLEMIA EN LA RUTA DURANTE LA FIESTA DE AÑO NUEVO

Tierra del Fuego 03/01/2025.- En el marco del operativo Verano Seguro, el Gobierno de la Provincia en colaboración con diversas instituciones realizó durante las celebraciones del 31 de diciembre y 1 de enero más de mil doscientas fiscalizaciones, con un resultado de solo dos alcoholemias positivas.

Tal como ocurriera en las fiestas navideñas se evidenció un descenso significativo de infracciones en relación a operativos anteriores.

Al respecto, el Secretario de Protección Civil, Pedro Franco, señaló que “el balance es muy positivo dado el bajo índice de infracciones respecto a la cantidad de controles que se llevaron a cabo en las tres ciudades”.

“Observamos un descenso de alcoholemias positivas, lo que demuestra que la comunidad se está haciendo eco de la importancia de la seguridad vial y colaborando con los operativos que monta la provincia”, agregó.

Finalmente, el funcionario insistió en la importancia de seguir fortaleciendo la concientización y la responsabilidad de la comunidad y recalcó que el Operativo Verano seguirá vigente para acompañar a las familias que salgan o lleguen de vacaciones.