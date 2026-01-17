El Gobierno dio de baja otras 24 prepagas: ¿cuáles son?

Argentina 17/01/2026.- La decisión fue oficializada mediante un edicto en el Boletín Oficial y se enmarca en el proceso de reordenamiento del padrón del sistema de salud.

El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en el reordenamiento del registro de Agentes del Seguro de Salud y dio inicio al procedimiento de baja de otras 24 empresas de medicina prepaga que se encontraban inscriptas, pero no registraban actividad. La medida fue formalizada este jueves a través de la publicación de un edicto en el Boletín Oficial.

Con esta decisión, ya son 139 las firmas de la salud dadas de baja desde el inicio de la gestión. Desde el Ejecutivo aclararon que la resolución no afecta a los usuarios de otras empresas del sector ni genera consecuencias para los afiliados del sistema de salud privado.

Empresas sin actividad efectiva

Según informaron fuentes oficiales, las auditorías realizadas por la Superintendencia de Servicios de Salud detectaron que las compañías alcanzadas por la medida no contaban con afiliados, no brindaban prestaciones y carecían de documentación respaldatoria que acreditara su operatoria.

Este nuevo procedimiento se suma a la baja de otras tres prepagas dispuesta a comienzos de la semana. En todos los casos, se trató de entidades que figuraban formalmente habilitadas, pero que no desarrollaban ninguna actividad real dentro del sistema.

Un proceso de depuración del padrón

Desde la Superintendencia explicaron que el objetivo del proceso es depurar el registro y contar con un padrón actualizado de agentes que efectivamente operen dentro del sistema de salud. El reordenamiento comenzó en los primeros meses de la actual gestión, luego de detectar que la nómina oficial incluía un número significativo de entidades sin funcionamiento efectivo.

En muchos casos, se trataba de empresas sin afiliados, sin estructura operativa y sin presentación de la información básica exigida por la normativa vigente. Por ese motivo, el organismo avanzó con auditorías para verificar la situación real de cada firma inscripta.

Las nuevas empresas alcanzadas

El decreto publicado este jueves dio inicio al procedimiento administrativo de baja para 24 agentes del seguro de salud. Las compañías alcanzadas por la medida son:

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

Mutual Persona John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

Instituto Materno Infantil S.A.

Empy SRL

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda

IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.

Cardio S.A.

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

Plan Odontológico Integral S.A.

Cámara de Tabaco de Misiones

Sin impacto sobre los afiliados

Uno de los puntos que el Gobierno buscó aclarar es que la medida no genera impacto sobre los afiliados del sistema de salud privado. Las empresas alcanzadas por las bajas no contaban con beneficiarios registrados ni brindaban prestaciones al momento de las auditorías.

En ese sentido, desde el organismo señalaron que la eliminación de agentes inactivos permite contar con información más precisa sobre el universo real de prestadores y fortalece la supervisión del sistema.

Auditorías y próximos pasos

Las auditorías incluyeron la verificación de afiliados, la revisión de documentación contable y administrativa y la constatación de la prestación efectiva de servicios médicos. Desde la Superintendencia indicaron que el proceso de depuración continuará mientras se detecten entidades que no cumplan con los requisitos mínimos para operar como agentes del seguro de salud.

Fuentes del sector remarcaron que el reordenamiento del padrón es una condición necesaria para avanzar en otras políticas vinculadas al sistema de salud, ya que permite trabajar sobre una base depurada y actualizada. “El objetivo es contar con un registro transparente”, insistieron.

Fuente:Grupo la Provincia GLP