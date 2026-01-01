El empleo formal cae y se achica el poder de compra del salario: ¿servirá la reforma laboral?

Mientras el gobierno impulsa una polémica reforma laboral que intentará empezar a tratar en febrero próximo en el Senado, la estadística de empleo sigue arrojando datos negativos.

El empleo formal registró una caída de 11,3 mil puestos de trabajo en septiembre -última medición- y el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil volvió a experimentar una leve reducción, del 0,5%.

Así lo sostiene un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El gobierno confía en que a partir de una nueva ley laboral que reduciría los riesgos de tomar gente, sobre todo en materia de indemnizaciones, las pymes se animarán a incorporar más fuerza laboral , aunque para eso será necesario que la economía siga creciendo, y a tasas más elevadas que las del 2025.

En materia laboral, la tendencia indica que, desde mayo, el empleo registró cinco meses de caídas consecutivas.

Por su parte, el poder adquisitivo del salario volvió a reducirse.

Así lo sostiene el habitual informe mensual coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).

El estudio arroja una caída de 10,6 mil puestos de trabajo en el empleo asalariado formal del sector privado en septiembre, que son los últimos datos disponibles.

En el mismo sentido, concluye que el empleo asalariado formal del sector público se mantuvo prácticamente sin cambios y que hubo una leve caída de 2,9 mil puestos de trabajo en el empleo asalariado formal de casas particulares.

Tras las fases de caídas –desde septiembre de 2023 a agosto de 2024– y de estancamiento– con leves alzas y bajas hasta abril de 2025–, el empleo asalariado formal total registró caídas consecutivas durante 5 meses, desde mayo a septiembre de 2025, según el informe.

El empleo asalariado formal total en septiembre de 2025 representaba una pérdida de 57 mil puestos de trabajo (-0,6%) respecto de septiembre de 2024 y de 242 mil puestos de trabajo (-2,4%) respecto de noviembre de 2023.

En una mirada de más largo plazo (desde enero de 2012), esta evolución ubica al número de asalariados formales en un valor similar al de agosto de 2022.

Salarios

El poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se redujo levemente durante noviembre de 2025 (-0,5%).

Ello se suma a las reducciones de los meses previos: octubre (-2,3%), septiembre (-2,0%), agosto (-0,5%) y julio (-0,5%).

En diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del SMVM, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024.

Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación.

Sin embargo, más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el salario mínimo real acumuló una caída de 36%. En lo que va del año la caída ha sido de 8%.

Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, lleva a que el salario mínimo en términos reales de octubre de 2025 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad.__IP__

Asimismo, implica una erosión del 64% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, y que represente solo un tercio del mismo.

#AgenciaNA