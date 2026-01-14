El empleo asalariado privado sufrió su mayor caída en un año y medio: en la era de Javier Milei se destruyeron 177.000 puestos

Desde que Javier Milei es presidente, ya son 176.900 las fuentes laborales que se perdieron en este segmento. Si bien la mayor parte de esta baja se produjo en el primer semestre de 2024, entre junio y octubre de 2025 fueron 71.300 los empleos destruidos.

Esto pone de manifiesto que el modelo de crecimiento que impulsa el Gobierno se apoya en sectores poco intensivos en mano de obra, que no solo crean poco empleo sino que en algunos casos incluso destruyen, en gran parte por cuestiones estructurales de sus respectivas actividades.

El mayor número de monotributistas no logra compensar la pérdida de empleos asalariados

En el sector público se registraron 3,4 millones de empleados. Aquí se observa una relativa estabilidad en las nóminas desde febrero, aunque en la era Milei fueron 63.100 los trabajadores estatales afectados.

Asimismo, el empleo en casas particulares viene retrocediendo más que el promedio general. «A la falta de incentivos para registrar se suma el deterioro de las condiciones de vida de los empleadores del sector (otros trabajadores). Por ahora no hay piso a la vista», señaló al respecto Campos.

En el único segmento donde se creó empleo formal en los últimos dos años fue en el de los monotributistas. Aquí se verificó un incremento de 112.300 trabajadores, que lejos estuvo de compensar el derrumbe de los asalariados que, sumando al sector privado, al público y a casas particulares, afectó a 270.900 personas.

Los salarios reales en el sector privado sumaron tres caídas al hilo

El informe de Trabajo, que surge a partir de los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), también publicó datos desalentadores sobre salarios, ya que en octubre se verificó la segunda caída real al hilo en el sector privado formal. Más aún, si se toma el promedio de los salarios negociados en paritarias durante noviembre, puede adelantarse una nueva merma en el poder adquisitivo.

Vale aclarar que, en relación a noviembre de 2023, los sueldos de dichos trabajadores son un 2,6% mayores. Aun así, el pico de este Gobierno fue alcanzado en febrero de 2025; desde allí los ingresos perdieron 1,4% real.

«Aunque en todo 2025 estuvieron por encima de 11/2023, el comportamiento en el año fue errático: -subieron en enero y febrero (máximo) -cayeron en marzo y abril -subieron entre mayo y agosto -cayeron en septiembre y octubre», subrayó el economista del CEDLAS, Leopoldo Tornarolli.

Fuente Ámbito