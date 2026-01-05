EL BTF IMPULSA BAJA DE TASAS Y OTRAS MEDIDAS DE APOYO CREDITICIO AL SECTOR PRODUCTIVO

Tierra del Fuego.- El Banco de Tierra del Fuego (BTF) anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer al sector productivo y comercial de la provincia, facilitar el acceso al crédito y acompañar inversiones estratégicas, consolidando su rol como banco de fomento y actor central del desarrollo económico fueguino.

En el marco de una estrategia integral que complementa las medidas ya anunciadas para individuos y familias, el presidente del Banco de Tierra del Fuego, Adrián Cosentino, señaló que “nuestro equipo técnico mantiene un análisis continuo de la evolución de todos los sectores para entender cómo la coyuntura impacta en su operatividad. El 2025, en particular, se caracterizó por un escenario de altas tasas en todo el sistema, lo que generó una gran carga financiera en muchos de nuestros clientes. Por eso, el banco trabaja de manera permanente y hace todos los esfuerzos a su alcance para ofrecer herramientas financieras acordes al contexto actual, que permitan sostener la actividad, promover la inversión y acompañar el crecimiento del entramado productivo local”.

Con este objetivo, la entidad implementó mejoras sustanciales en las líneas destinadas a capital de trabajo e inversión para PyMEs. Las nuevas condiciones incluyen reducciones de tasas de hasta 20 puntos porcentuales, extensión de plazos, períodos de gracia de hasta doce meses para el pago de capital y la posibilidad de optar entre tasas fijas, que brindan previsibilidad, o tasas variables referenciadas a la BADLAR informada por el Banco Central, que en los últimos tiempos exhibió una tendencia a la baja.

A modo de ejemplo de este esfuerzo, la asistencia para capital de trabajo se ubica ahora en una tasa fija del 37%, en hasta 24 meses con seis meses de gracia en el pago del capital; mientras que para bienes de capital la tasa fija se redujo al 39% con un plazo de hasta 72 meses y un año de gracia. Asimismo, los valores negociados cuentan con una TNA adelantada del 35,5% para cheques electrónicos de hasta 180 días, bonificándose también la comisión de otorgamiento.

El paquete de medidas incorpora una reducción adicional en las tasas preferenciales destinadas al pago de aguinaldos y salarios, manteniendo las condiciones competitivas ya vigentes, pero ahora con una TNA del 34%.

Una de las novedades principales es el relanzamiento de la línea de microcréditos de hasta $3.300.000. Esta herramienta está diseñada específicamente para fomentar el surgimiento de nuevos emprendimientos, facilitando las condiciones de acceso al primer crédito. El objetivo del BTF es apoyar todo el proceso de desarrollo del emprendedor, desde el capital inicial hasta el fortalecimiento de sus actividades en marcha. Por eso, estas líneas cuentan con requisitos mínimos de acceso, lo que agiliza el análisis y el otorgamiento, y pueden ser respaldadas por el Fondo de Garantías para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF), ampliando la elegibilidad a una mayor cantidad de clientes.

De hecho, todas las operaciones que cuenten con el respaldo del FOGADEF acceden a tasas preferenciales aproximadamente un 10% inferiores a las habituales, lo que amplía de manera significativa las posibilidades de acceso al crédito para empresas y comercios locales. Gracias a esto, y solo a modo de ejemplo del impacto en las tasas, la línea de Bienes de Capital llega a un 33,3% fija, la de Capital de Trabajo al 35,10% fija, y la asistencia para haberes y aguinaldos se reduce al 30,6%.

En línea con estas acciones, y de forma similar a lo implementado para el segmento de individuos, el BTF estableció nuevas condiciones para las líneas de reestructuración y refinanciación de deuda de PyMEs, adecuando los términos, incorporando la opción de tasa fija y ampliando los plazos, con el objetivo de mejorar la situación financiera de las empresas. Con estos cambios, los clientes podrán acceder a tasas fijas de entre el 42,75% y el 55%, dependiendo de la situación y la garantía ofrecida, en hasta 48 meses de plazo.

Al respecto, Cosentino señaló que “estas acciones reflejan el arduo trabajo del Banco por acompañar al sector productivo, sostener la inversión y profundizar nuestro rol como entidad de fomento, apoyando a actores que generan impacto directo en el desarrollo económico y social de Tierra del Fuego”. Reforzando esta idea, el directivo adelantó que “nuestro objetivo para el año 2026 es consolidar al BTF como el principal aliado del crecimiento fueguino. Vamos a seguir profundizando el diseño de productos a medida, con el foco puesto en que cada comercio, cada productor y cada industria de la provincia cuente con el respaldo financiero necesario para proyectar su futuro con solidez”.

En tal sentido, el presidente del BTF anticipó que “a las líneas ya disponibles estaremos agregando nuevas herramientas de apoyo para potenciar la inversión y el crecimiento. En las próximas semanas continuaremos con anuncios en tal sentido, reafirmando nuestro compromiso de acompañamiento a todos los actores que conforman el entramado productivo provincial”.