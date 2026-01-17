Educación financiera: qué es, para qué sirve y por qué es clave para tu futuro

Educación financiera: una responsabilidad de todos

La alfabetización financiera de la sociedad es una responsabilidad compartida en la que deben intervenir las familias, el sistema educativo, las instituciones financieras, los reguladores y la sociedad en general.

Es importante aprender sobre finanzas básicas desde una edad temprana en nuestros hogares, en el colegio y durante toda nuestra vida educativa y laboral.

También podemos ser autodidactas y dedicar tiempo a aprender sobre esta materia en las redes sociales como youtube o instagram o visitando blogs de expertos o consultando a asesores financieros personales.

Desde hace tiempo, los gobiernos han tomado conciencia de su importante rol en este asunto y son ya muchos los que han desarrollado estrategias nacionales de educación financiera. Cabe destacar por ejemplo el Plan Nacional de Educación Financiera de España creado en 2008 por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores al que se ha sumado recientemente el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El plan cuenta con el portal Finanzas para todos que incluye conceptos básicos, tips y herramientas para el manejo de las finanzas. También son interesantes las estrategias nacionales de educación financiera de México y de Colombia y los planes nacionales de educación financiera de Argentina y de Perú.

Las entidades financieras, por otro lado, son muy activas en la formación de sus clientes en educación financiera. Algunas también desarrollan sus propios programas de educación financiera o participan en los programas desarrollados por las asociaciones bancarias como el de la Asociación Española de Banca.

BBVA y su compromiso con la educación financiera

BBVA tiene un largo recorrido en el mundo de la educación financiera. Desde 2008 y hasta 2022, BBVA ha invertido 97,3 millones de euros y ha formado en educación financiera a más de 17,4 millones de personas en todos los países donde está presente.

Por ejemplo BBVA México ofrece herramientas para todos aquellos que quieran profundizar en el mundo de las finanzas para así mejorar la gestión cotidiana de su dinero, incluyendo talleres, asesoría, webinars o contenidos en su web.

En Argentina, Perú y Colombia. BBVA desarrolla programas para ayudar a las personas a tomar decisiones fundamentadas y conscientes, que impulsen su bienestar económico.

Además, desde el año 2020 más de 37,8 millones han accedido a contenidos de educación financiera disponibles a través de plataformas digitales, como la página web de BBVA España en la que se puede encontrar material educativo a disposición de todos los que quieran aprender sobre finanzas. El proyecto ‘Finanzas de un vistazo’, resuelve dudas más generales o cotidianas como qué son los tipos de interés o cuál es la edad mínima para poder abrir una cuenta bancaria.