DEVITA: “TIERRA DEL FUEGO SOSTUVO PROGRAMAS NACIONALES Y SALARIOS PESE A LA BAJA SISTEMÁTICA DE RECURSOS”

Tierra del Fuego 07/01/2026.- El ministro de Economía saliente, Francisco Devita, realizó un pormenorizado repaso de su gestión al frente de la cartera económica, destacando logros y planteando los desafíos que enfrentó la provincia en un contexto nacional de ajuste. A fines de 2025, la Legislatura informó un déficit acumulado de $83.713 millones, duplicando las estimaciones iniciales. Este medio publicó un informe en diciembre sobre como había llegado la provincia a fin de años. Esto refleja que los números proyectados no cerraron y que el gasto superó ampliamente los ingresos. Factores críticos: Moratoria fiscal pendiente de aprobación. Escenario hidrocarburífero complejo, con menor recaudación esperada. Falta de consenso legislativo sobre ajustes.

Devita enumeró varias iniciativas implementadas durante su gestión. Entre ellas, resaltó la creación y consolidación de “Tu Mercado”, un espacio clave para emprendedores y comercios locales que, replicado en las tres ciudades, permitió a los vecinos acceder a productos a precios más económicos.

Asimismo, destacó los distintos programas de educación financiera desarrollados y el trabajo articulado entre el sector público, privado y académico, como pilares para el desarrollo económico fueguino.

El Ministro saliente describió el difícil escenario fiscal que atravesó la provincia. En ese sentido, detalló con precisión la austeridad forzosa a la que fue sometida Tierra del Fuego.

“Llegamos tras 24 meses del Gobierno nacional sin recibir ningún Aporte del Tesoro Nacional (ATN). Solo se obtuvo un adelanto de coparticipación por 15 mil millones de pesos que fue devuelto” recordó.

Asimismo, resaltó que “no se permitió a la provincia emitir letras del tesoro durante el primer año de gestión. Cuando se autorizó en el segundo semestre, se emitieron y cancelaron en su totalidad, ya que no se permitió la herramienta del roleo (refinanciación), algo simple y común que la Nación hace sistemáticamente, pero que a Tierra del Fuego no se lo permitió”.

Devita fue contundente al señalar que, pese al alto déficit provincial, este se explica en gran medida porque el Estado Nacional “dio de baja o eliminó” programas que la provincia decidió sostener. “Fue la provincia la que se hizo cargo”, afirmó

En ese sentido, enumeró el pago del FONID a los docentes; la disminución del subsidio al gas, así como la provisión de medicamentos y la continuidad del Plan Sumar para personas con menos recursos.

“Hay algo muy claro”, remarcó Devita, “pese a la baja sistemática de recursos para la provincia, ya sea por coparticipación o por la caída en la recaudación propia producto de la recesión nacional, el Gobierno provincial no solo se hizo cargo de todo lo que ya no hace el Gobierno Nacional, sino que mantuvo todos los programas provinciales y una pauta salarial que, en muchas ocasiones, superó la inflación”.

Devita aseguró que viene acompañando el trabajo del nuevo equipo del Ministerio de Economía, liderado por el nuevo titular, Alejandro Barrozo, para garantizar una transición ordenada.

Expresó su agradecimiento al Gobernador y a la Vicegobernadora “por la confianza y el acompañamiento”, así como a todo el equipo de la cartera económica por el trabajo compartido. También dedicó palabras de reconocimiento a comerciantes, emprendedores y vecinos por el “diálogo permanente”.

Consultado sobre sus planes, Francisco Devita señaló que tiene propuestas para continuar dentro del Gobierno provincial y que definirá su próximo rol en breve.

Nota Relacionada de www.lalicuadoratdf.com.ar sobre lo que no recibió la provincia, y como los gastos superaron ampliamente los ingresos.