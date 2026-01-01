Desde transporte y la VTV hasta alquileres y prepagas: cuáles son los aumentos confirmados para enero 2026

En enero, se aplicará una serie de aumentos en los servicios esenciales que impactarán en los bolsillos de los argentinos. Estos incrementos alcanzarán al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores, en un contexto de inflación en alza que, según analistas privados, rondará entre 2,5% y 2,8% en diciembre.

El transporte público registrará aumentos tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires en el primer mes de 2026. En la Ciudad de Buenos Aires , el boleto de colectivos se incrementará 4,4% . Así, los valores quedarán de la siguiente manera:

En la provincia de Buenos Aires , los colectivos aumentarán 4,5% a partir del 1° de enero:

En CABA también subirá la tarifa del subte . Desde enero, el pasaje pasará de $1.206 a $1.259 , mientras que el boleto del premetro tendrá un valor de $440,67 .

Los aumentos de enero también impactarán en los alquileres. En ese sentido, los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en enero un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 36,39% , de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Prepagas: las cuotas suben hasta 2,9%

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán entre 2,2% y 2,9% en enero. Este aumento también aplicará a los copagos.

Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

VTV: los aumentos en la provincia superan el 21%

Las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires aumentarán el 16 de enero. De esa forma los nuevos precios para renovar la oblea y poder circular serán 21,8% más caros frente a los valores vigentes, que rigen desde julio. Con este incremento, la tarifa básica del servicio en territorio bonaerense pasará de $79.640,87 a $97.057,65.

En tanto a los valores para la renovación de la VTV, estos son los siguientes con el IVA incluido:

Motos: $38.801,03 .

. Vehículos hasta 2500 kilos: $97.057,65;

Vehículos de más de 2500 kilos: $174.604,64;

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kilos: $58.201,54;

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kilos: $87.302,33

Cable y telefonía: los servicios subirán hasta 4,5%

En lo que respecta a los servicios de cable, internet y telefonía, las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de enero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 3 y 4,5%, según el servicio y la operadora.

Nafta y combustibles: a la espera de un cálculo para determinar el aumento

Salvo que haya una nueva postergación, desde el 1° de enero de 2026 la Secretaría de Energía aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer y segundo trimestres de 2025 en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). Este ajuste se trasladará directo al precio del litro de nafta y gasoil. De todas maneras, se espera que haya una aplicación parcial del incremento pendiente de esos tributos, como ocurrió en todos los últimos meses.

Gas y luz: se esperan los cuadros actualizados tras anuncio de suba del Gobierno

La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, oficializó un incremento en el precio del gas mayorista en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un componente clave de las tarifas que pagan hogares y comercios. Esto repercutirá en las boletas finales que reciban los hogares, pero aún se desconoce el porcentaje definitivo: en las próximas horas se oficializarán los nuevos cuadros tarifarios del gas. Lo propio ocurrirá con la luz.

Además, el Gobierno implementará desde comienzos de 2026 el nuevo esquema de subsidios, que implicará una quita total de subvenciones a la luz y el gas para un conjunto de hogares, y una reducción de la porción del consumo subsidiado para el resto.

Fuente: Ámbito