Desde febrero, habrá cambios en el DNI y Pasaporte: enterate cuáles son

Argentina 31/01/2026,.- El objetivo es evitar fraudes, así como también agilizar la verificación de identidad y modernizar integralmente el sistema documental argentino.

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas informó que a partir de febrero habrá cambios en el Documento Nacional de Identificación (DNI) y el Pasaporte con el objetivo es evitar fraudes, así como también agilizar la verificación de identidad y modernizar integralmente el sistema documental argentino.

En las Disposiciones 54/2026 y 55/2026 se anunció que el organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior hará modificaciones en los DNI y Pasaporte de argentinos desde el 1° de febrero, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los menores de 14 años recibirán un DNI con iguales características al de mayores, mientras que para los niños menores de 5 años se incluirá la firma corresponde al padre, madre, tutor o representante legal.

Para extranjeros, el DNI, tanto menores como mayores, presenta las mismas características que el de un argentino.

Nuevo DNI

Ahora, a las ya establecidas, se aprobaron las medidas de seguridad Nivel 1, que “son aquellas que pueden ser identificadas a simple vista sin la necesidad de herramientas para tal menester”.

Elementos de Diseño del Anverso: