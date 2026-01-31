Desde febrero, habrá cambios en el DNI y Pasaporte: enterate cuáles son

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas informó que a partir de febrero habrá cambios en el Documento Nacional de Identificación (DNI) y el Pasaporte con el objetivo es evitar fraudes, así como también agilizar la verificación de identidad y modernizar integralmente el sistema documental argentino.
En las Disposiciones 54/2026 y 55/2026 se anunció que el organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior hará modificaciones en los DNI y Pasaporte de argentinos desde el 1° de febrero, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Los menores de 14 años recibirán un DNI con iguales características al de mayores, mientras que para los niños menores de 5 años se incluirá la firma corresponde al padre, madre, tutor o representante legal.
Para extranjeros, el DNI, tanto menores como mayores, presenta las mismas características que el de un argentino.
Nuevo DNI
Ahora, a las ya establecidas, se aprobaron las medidas de seguridad Nivel 1, que “son aquellas que pueden ser identificadas a simple vista sin la necesidad de herramientas para tal menester”.
Elementos de Diseño del Anverso:
- Escarapela argentina como marco del retrato de fotografía.
- Tres estrellas argentinas representando el orgullo nacional debajo del retrato.
- Símbolo internacional de documento electrónico de viaje.
- Bandera Nacional sobre la descripción Documento Nacional de Identidad.
- Sol de Mayo en el centro de la credencial.
- Glaciares Argentinos.
- Cordón cordillerano.
- Mapa bicontinental.
- Anverso Pre Personalización:
- Impresión de arcoíris o impresión en iris.
- Estampado de superficies táctiles.
- Impresión offset compuesta por fondos de seguridad.
- Guilloche de dos colores.
- Modulación de ancho de línea (LWM).
- Holograma transparente integrado (DOVID).
- Estampado de superficie mate.
- Diseño de impresión numismática.
- Fondo de seguridad fusionado con área de retrato.
- Ventana transparente.
- Número de serie pre personalizado.
-
- Anverso Post Personalización:
- Repetición de fotos dentro de una ventana transparente (imagen fantasma).
- Datos personales grabados a láser.
- Imagen láser cambiante (CLI). Repetición foto retrato cambiable con letra de ejemplar.
- Grabado láser táctil sobre el dato fecha de nacimiento.
- Recubrimiento líquido transparente del retrato fotográfico con personalización tipográfica del apellido y fecha de nacimiento.
- Elementos de Diseño del Reverso:
- Monumento Histórico Nacional a la Bandera.
- Bandera Argentina.
- Islas Malvinas.
- Ballena Franca Austral.
- Flor Nacional Argentina: Flor de Ceibo.
- Anverso Pre Personalización:
- Tinta ópticamente variable OVI.
- Impresión offset de fondos de seguridad.
- Ventana transparente (con formas que no coinciden).
- Impresión en arco iris.
- Modulación de ancho de línea.
- Diseño de impresión numismática.
- Reverso Post Personalización:
- Código QR.
-
Nuevo Pasaporte
Dicho organismo indicó que la totalidad de los Pasaportes emitidos con anterioridad al dictado de esta nueva medida mantendrán su plena vigencia y serán válidos hasta la fecha de su vencimiento.
A su vez, destacaron que, hasta agotar la existencia de materiales, se continuará utilizando los insumos existentes en el organismo para la confección y emisión del Pasaporte.
Cubierta o E-Cover: la cubierta está constituida en base celulósica con acabado acrílico. El color de las tapas es azul oscuro (Pantone 2380 C). La impresión utilizada en las leyendas, escudos y símbolos es realizada bajo el sistema industrial «Hot Stamping” en color oro.
En el sector central, aparecen impresas las leyendas “MERCOSUR” y “REPÚBLICA ARGENTINA”, el Escudo Nacional, y por debajo de estos, la leyenda “PASAPORTE” y el símbolo internacional de pasaporte electrónico.
Sobre la contratapa se encuentra el mapa de América del Sur y su demarcación política, destacándose la imagen de la República Argentina mediante un rayado de líneas paralelas oblicuas, incluyendo las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico Argentino.
- Anverso Post Personalización: