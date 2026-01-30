Decisión inconsulta del Gobierno provincial FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE USHUAIA EVALUARON CON LOS GREMIOS EL IMPACTO DE LA QUITA DE FONDOS DE COPARTICIPACIÓN

Ushuaia 30/01/2026.- Funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia encabezados por la jefa de Gabinete, Yesica Garay, se reunieron con integrantes de los gremios con representación municipal para evaluar el impacto de la decisión inconsulta del Gobierno provincial de retener fondos de coparticipación por una suma superior a los mil millones de pesos, que les corresponden a las tres ciudades de Tierra del Fuego.

Acompañaron a Garay la secretaria de Economía y Finanzas, Araceli Oviedo; el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte; y el subsecretario de Asuntos Laborales y Gremiales, Fernando Starkloff.

En el encuentro con integrantes de las entidades gremiales Jerárquicos, Sindicato de Músicos, SOEM, SEMUP, ATE y UPCN se dejó en claro que se trata de “recursos fundamentales” para el funcionamiento municipal y la prestación de servicios esenciales.

Al respecto, Garay dijo que “estamos en alerta tras los últimos anuncios sobre la quita de la coparticipación a todos los municipios fueguinos”, y en esa línea consideró que “es algo que nos tiene que poner a todos en unidad para defender todo lo que tiene que ver con los recursos municipales”.

Garay afirmó que “vamos a recurrir a todas las instancias necesarias para que los empleados municipales y la comunidad comprendan las consecuencias de esta quita de fondos a los municipios”.