Cuando no hay nada que decir, mejor no decir nada o hagamos silencio hasta pase el temblor.

Rio Grande 31/01/2026.- Mientras la provincia de Tierra del Fuego parece deshabitada, en el primer mes del año han ocurrido tantas cosas que bien vale preguntarse cuál es el interés de los funcionarios locales sobre la intervención del puerto de Ushuaia, los brutales recortes, en obra publica jubilaciones, medicamentos para enfermos oncológicos, con VIH, el constante aumento del costo de vida y la degradación de los salarios que han provocado que los fueguinos sean los más endeudados con tarjetas de crédito a nivel pais para la compra de alimentos, teniendo en cuenta que, los informes de calificadoras de riesgo nos colocan como, poco confiables por decirlo de manera clara, y muy técnica la calificación es BB+, los técnicos lo explicaran según su buen entender. Sería lógico que alguien salga a dar explicaciones de, como fue que llegamos hasta acá.

Si a esto le sumamos que China frenó toda la inversión prevista que, en su momento había adelantado la Ministra de Obras Públicas, y Bloomberg, responsabiliza de esta decisión a la Política de Milei y su compromiso con Estados Unidos, la situación toma un cariz complejo, muy complejo, que como ya hemos dicho, las autoridades deberían tener en cuenta. Las calificadoras de riesgo como Moodys señalan que, si bien no es el nivel de mayor riesgo («basura» de baja calidad), el emisor presenta un perfil de riesgo moderado a alto.

Esto quiere decir que, no es una provincia confiable para inversiones de gran volumen. Y las razones que achacan son más gasto que ingresos, bajo nivel de cumplimiento con los compromisos, entre ellos proveedores, riesgo crediticio: Considerado «especulativo» o «alto rendimiento», por debajo del grado de inversión.

En definitiva, aparecen dos variables, la cuestión geopolítica de la que, venimos hablando desde hace al menos 15 años, y que quedó más profundizada con la intervención del puerto de Ushuaia, aunque la decisión del gobierno nacional de ir por todo comenzó con la quita de aranceles a los teléfonos importados, que fue el golpe de gracias a la industria instalada, el abandono de las rutas nacionales que, aísla aún más a la isla y la reducción de vuelos en Rio Grande, la ciudad más grande de la provincia, la cuestión ideológica, que enfrenta a Gustavo Melella y Javier Milei, que marginó al gobernador de toda mesa de dialogo, y provocó una crisis sin antecedentes en la provincia.

La realidad de los habitantes de Tierra del Fuego, no puede seguir siendo ignorada, no se puede seguir esperando ser convocado, de uno u otro lado, intendentes, gobernador, legisladores provinciales, diputados nacionales y senadores, deben convocarse para hacer un reclamo institucional serio. El fiscal de Estado, es una figura decorativa, cuyos intereses desconocemos, pero podemos asegurar que, no son defender los intereses de la provincia, ya lo demostró.

Por último, los escándalos del Tribunal de Cuentas de la Provincia, son otra de las causas del frenazo de las inversiones, son tan poco serios que ni siquiera auditaron el puerto, y lo que hicieron no sirvió para nada.

La seguridad jurídica, con la justicia que tiene Tierra del Fuego no esta asegurada en lo más mínimo. Esto es un peligroso caldo de cultivo que va a terminar muy mal.

Veamos la situación de los habitantes de la provincia en este contexto.

Tierra del Fuego se posiciona entre las jurisdicciones con mayor nivel de endeudamiento por tarjeta de crédito en Argentina, superando el promedio nacional.

A nivel país, el endeudamiento total con tarjetas creció un 55% real entre julio 2024 y julio 2025.

Las familias utilizan el crédito para cubrir gastos básicos, y el 20% del ingreso del hogar se destina al pago de deudas.

Puntos clave sobre el endeudamiento: Ranking: Tierra del Fuego, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Santa Cruz, son las provincias con más deuda por habitante.

Situación: El aumento de tasas y la inflación han elevado el peso de las cuotas, complicando la regularidad de los pagos.

Contexto:

La población utiliza tarjetas de crédito para el supermercado y gastos de fin de mes.

Datos generales: A nivel nacional, el endeudamiento promedio supera los $5,6 millones por persona, con un aumento interanual del 75 %.

¿Hace falta algo más?, evidentemente no, y los números son irrefutables, no son palabras son hechos, que este medio ha publicado constantemente, alterando la susceptibilidad de los responsables, que es un problema que también deberán solucionar, porque hay muchos dispuestos a “Sobarles el lomo”, no es nuestro caso, como tampoco lo es con el miserable gobierno nacional que cuenta con “la cobardía incondicional del pueblo argentino”, Juan Manuel de Rosas 1853.

Seguramente alguno calificará esto de “rumor”, allá ellos, los hechos son sagrados.

