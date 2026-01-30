Crecen las deudas con billeteras virtuales en hogares argentinos

Argentina 30/01/2026.- Las familias ya destinan el 33% de sus ingresos a pagar deudas fintech. Mora récord y créditos irrecuperables en fuerte alza. Mirá los números.

La salud financiera de los hogares argentinos atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. El avance del crédito a través de billeteras virtuales y plataformas no bancarias empujó el endeudamiento familiar a niveles históricos, con un dato que enciende todas las alarmas: las familias ya destinan el 33% de sus ingresos mensuales exclusivamente a cancelar saldos y préstamos fintech.

Se trata del valor más alto de la serie histórica y consolida una tendencia ascendente que se mantiene sin interrupciones desde marzo de 2025, en un contexto de salarios presionados, consumo retraído y menor margen para absorber nuevas obligaciones financieras.

Un endeudamiento total que supera los ingresos

El cuadro se vuelve todavía más complejo al incorporar los compromisos con la banca tradicional. Según los últimos registros, el endeudamiento total de los hogares equivale al 140% de sus ingresos mensuales, una proporción que refleja el deterioro acelerado de la capacidad de pago.

Pero el dato más preocupante no es solo el volumen de deuda, sino su calidad. En apenas un año, los créditos considerados “irrecuperables”, es decir, aquellos con más de doce meses de mora, saltaron del 2,6% al 6,4%, más del doble en solo doce meses.

La deuda aumenta en el mundo fintech

El fenómeno es particularmente crítico en el universo no bancario. Un relevamiento basado en datos oficiales del Banco Central hasta noviembre de 2025 muestra que el 21,4% de la deuda con el sector fintech presenta irregularidades en el pago, una tasa que se triplicó respecto del año anterior, cuando se ubicaba en el 7,4%.

En términos nominales, el impacto es contundente: de los $12,6 billones prestados por el sistema no bancario, unos $2,7 billones presentan problemas de cobro, una señal clara del estrés financiero que atraviesan los hogares.

El fin del “licuado” inflacionario

Detrás de este salto en la mora aparece un cambio clave en la dinámica económica. Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo, lo explicó con claridad: “Muchas personas que tienen acceso a crédito formal no llegan a fin de mes y recurren a mecanismos alternativos. Las cuotas antes se licuaban con la inflación; ahora eso ya no pasa”.

Reportes de mercado

El freno inflacionario, combinado con tasas reales más elevadas y menores ingresos disponibles, dejó expuestas las fragilidades de un sistema de financiamiento que creció al calor de la urgencia y no de la solvencia.

El impacto también llega a los bancos

Aunque con mecanismos de cobranza más aceitados, como el débito automático, los bancos tradicionales tampoco están exentos del deterioro. La mora en préstamos personales escaló al 11%, el nivel más alto registrado hasta ahora.

En el caso de las tarjetas de crédito, la irregularidad alcanzó el 8,4%, multiplicándose por seis en comparación con 2024. Una señal de que el ajuste también se siente en los instrumentos financieros más utilizados por la clase media.

Fuente: GLP