Crece la deuda privada y ya supera los u$s116.800 millones

Argentina 31/01/2026.- Nuevo informe del Banco Central: la deuda privada creció u$s7.300 millones en un trimestre y encendió alertas en importaciones y finanzas.

La deuda externa del sector privado alcanzó los u$s116.847 millones en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un incremento de u$s7.300 millones respecto del trimestre anterior y de u$s13.000 millones en la comparación interanual, según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El organismo precisó que la suba estuvo impulsada principalmente por el aumento de la deuda comercial, que trepó u$s5.016 millones, y por la deuda financiera, que avanzó u$s2.284 millones.

Qué explica el aumento de la deuda privada

El principal componente de la deuda externa privada fue el vinculado a importaciones de bienes, que totalizó u$s39.055 millones. En segundo lugar se ubicaron los préstamos financieros, con u$s29.581 millones, y luego los títulos de deuda en manos de no residentes, que alcanzaron los u$s16.011 millones.

Desde el BCRA señalaron que el incremento de la deuda comercial se explicó por el crecimiento de la deuda por exportaciones de bienes, aunque fue parcialmente compensado por cancelaciones de importaciones y de servicios.

En tanto, la deuda financiera aumentó por la suba de los préstamos financieros y de los títulos de deuda, con una baja parcial en el rubro “otra deuda financiera”.

Aumento de la deuda privada: el detalle por sector

Las empresas vinculadas a la importación de bienes otorgaron financiamiento por un stock de u$s21.503 millones, lo que implicó una caída de u$s134 millones frente al trimestre anterior. El resto de los acreedores sumó u$s17.552 millones, con una suba trimestral de u$s76 millones.

En el desglose sectorial, la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques concentró el 22% del total (u$s8.472 millones), seguida por el comercio mayorista, con el 20% (u$s7.936 millones).

Exportación de bienes

La deuda con acreedores relacionados en exportaciones creció hasta u$s8.304 millones, con un aumento trimestral de u$s3.281 millones. Con el resto de los acreedores, el stock llegó a u$s6.887 millones, tras una suba de u$s2.147 millones.

El sector de elaboración de productos alimenticios, que incluye a cerealeras y oleaginosas, explicó el 76% del total (u$s11.549 millones), con un salto de u$s4.843 millones en el trimestre. Le siguió el comercio mayorista, con el 13% (u$s1.964 millones).

Entre ambos sectores concentraron el 90% de la deuda por exportación de bienes.

Servicios

En el rubro servicios, la deuda con acreedores relacionados cerró el trimestre en u$s10.009 millones, mientras que con el resto de los acreedores fue de u$s3.623 millones.

Los sectores con mayor participación fueron servicios de programación y consultoría informática y transporte aéreo, ambos con el 8% del total. Detrás se ubicó nuevamente la fabricación de vehículos automotores, con el 7%.

Deuda financiera

La deuda financiera totalizó u$s21.946 millones, seguida por los títulos de deuda (u$s16.011 millones) y el resto de los acreedores (u$s11.012 millones).

La extracción de petróleo crudo y gas natural concentró el 34% del total, con u$s16.781 millones, lo que implicó un aumento trimestral de u$s259 millones. Más atrás quedaron las sociedades captadoras de depósitos (excepto el BCRA), con el 8% (u$s3.807 millones), y el suministro de electricidad, gas y vapor, con el 7% (u$s3.618 millones).

