CONCLUYE CON ÉXITO OPERATIVO DE BÚSQUEDA: LOCALIZADAS CON BIENESTAR LAS DOS PERSONAS EXTRAVIADAS

Tierra del Fuego 15/01/2026.- En el segundo día, el operativo de búsqueda desplegado en la zona montañosa ha culminado con un resultado exitoso y alentador. Los equipos de rescate de la Comisión de Auxilio lograron establecer contacto y rescatar a las dos personas que se encontraban extraviadas.

Los rescatistas localizaron a ambos individuos en el sector de la Laguna de Domo Blanco. Afortunadamente, se encuentran en buen estado de salud general. Inmediatamente después del contacto, fueron evaluados por el médico terapeuta de emergencias asignado al operativo, quien confirmó su buen estado físico y estabilidad.

Las personas rescatadas recibieron los primeros auxilios, hidratación y asistencia en el lugar, siendo posteriormente acompañadas de manera segura hasta el punto base del operativo.

Con la integridad de las personas extraviadas confirmada y su bienestar asegurado, se da por finalizado oficialmente el operativo de búsqueda y rescate.

Fuente: Prensa Gob Tierra del Fuego