COMPROMISO CON LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE USHUAIA: AUMENTO SALARIAL DEL 4,96% EN ENERO

Ushuaia 27/01/2026.- La Municipalidad de Ushuaia informa que, en cumplimiento de lo establecido en el Acta Paritaria registrada bajo el N° 22422 y ratificada por el Decreto Municipal N° 1949/2025, se aplicó un incremento salarial del 4,96% en los haberes correspondientes al mes de enero de 2026 para las trabajadoras y los trabajadores municipales.

El porcentaje aplicado surge de la sumatoria del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Patagónico correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025, conforme a lo acordado en el ámbito de la mesa de negociación salarial entre el Ejecutivo municipal y las entidades gremiales con representación en el Municipio.

En ese marco, el IPC Patagónico publicado por el INDEC fue del 2,3% en noviembre y del 2,6% en diciembre, lo que, aplicado de manera acumulativa, conforma un incremento total del 4,96% para los haberes del mes de enero de 2026.

El aumento tiene carácter acumulativo, fue establecido como mecanismo automático de actualización salarial y toma como referencia los índices oficiales de inflación regional, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los salarios municipales.

El incremento alcanza a la totalidad del personal municipal, incluyendo todas las modalidades contractuales laborales vigentes, y se aplica de manera uniforme en los haberes correspondientes al mes de enero.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que el cumplimiento de este acuerdo paritario se realiza en el marco de una administración eficiente y responsable de los recursos públicos, garantizando previsibilidad financiera, equilibrio fiscal y el sostenimiento de los servicios municipales, al tiempo que se honran los compromisos asumidos con las trabajadoras y los trabajadores.

Asimismo, se recordó que las partes acordaron dar continuidad al diálogo paritario, encontrándose prevista la próxima reunión de la mesa salarial para el 12 de febrero de 2026.