Los precios del combustible, tanto para la nafta como para el gasoil, varían a lo ancho y largo del país. La suba o baja del mismo responde a la combinación de factores como los costos internacionales del crudo, la variación del dólar y los impuestos internos, lo que genera un escenario de inestabilidad en el valor.
Cómo conocer el precio de la nafta y el gasoil hoy
La Secretaría de Energía de la Nación brindó los valores de referencia de la nafta y el gasoil, tanto premium como común, de este domingo 04 de enero de 2026 en Tierra del Fuego según la empresa prestadora del servicio.
Cuánto está el litro de nafta y gasoil en Tierra del Fuego
YPF
- Nafta común: $1007
- Nafta premium: $1215
- Gasoil común: $1095
- Gasoil premium: $1394
- Esto precios son un invento de un medio nacional como TN, lo que no debería sorprendernos tratándose de uno de los mas funcionales al gobierno nacional.
- Los verdaderos precios de la nafta en Tierra del Fuego Son estos:
- Estos precios son con una baja de 2 pesos por litro cuando, los combustibles aumentaron mas de 100 pesos solo en 2025.
-
A lo largo de 2025, los combustibles acumularon un incremento de más del 40%, con subas que superaron a la inflación, en torno al 30%, y respondieron tanto a factores locales como internacionales. La evolución del tipo de cambio fue una de las variables más relevantes.
“En los surtidores los precios acumularon un incremento mayor al 40% durante el año 2025, superando la inflación acumulada, aunque también esto estuvo influenciado por la volatilidad del mercado. La política de cambios de precios según la demanda, la zona, y el horario se mantiene en especial para YPF, y genera variaciones semanales e incluso diarias de precios”, aseguró un informe de Montamat & Asociados.Evidentemente esto e una de las tantas falacias que se inventan a nivel nocional, como creer que una baja de 2 pesos le soluciona la vida a alguien es una estupidez.Fuete; www.lalicuadoratdf.com.arCon información de Infobae