Combustibles en Tierra del Fuego: cuánto cuesta el litro de nafta y gasoil hoy domingo 04 de enero de 2026. Otra mentira y van,,,

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 04/12/2025.- El detalle del precio de los combustibles en las estaciones de servicio de Tierra del Fuego este domingo 04 de enero de 2026. Otra mentira de los medios funcionales al gobierno nacional igual que los que titulan «bajo la nafta», cuando se trata de dos pesos y solo en 2025 aumento 40%

Los precios del combustible, tanto para la nafta como para el gasoil, varían a lo ancho y largo del país. La suba o baja del mismo responde a la combinación de factores como los costos internacionales del crudo, la variación del dólar y los impuestos internos, lo que genera un escenario de inestabilidad en el valor.

Cómo conocer el precio de la nafta y el gasoil hoy

La Secretaría de Energía de la Nación brindó los valores de referencia de la nafta y el gasoil, tanto premium como común, de este domingo 04 de enero de 2026 en Tierra del Fuego según la empresa prestadora del servicio.

Cuánto está el litro de nafta y gasoil en Tierra del Fuego

YPF

  • Nafta común: $1007
  • Nafta premium: $1215
  • Gasoil común: $1095
  • Gasoil premium: $1394
  • Esto precios son un invento de un medio nacional como TN, lo que no debería sorprendernos tratándose de uno de los mas funcionales al gobierno nacional.
  • Los verdaderos precios de la nafta en Tierra del Fuego Son estos:
  • Estos precios son con una baja de 2 pesos por litro cuando, los combustibles aumentaron mas de 100 pesos solo en 2025.

  • A lo largo de 2025, los combustibles acumularon un incremento de más del 40%, con subas que superaron a la inflación, en torno al 30%, y respondieron tanto a factores locales como internacionales. La evolución del tipo de cambio fue una de las variables más relevantes.

    “En los surtidores los precios acumularon un incremento mayor al 40% durante el año 2025, superando la inflación acumulada, aunque también esto estuvo influenciado por la volatilidad del mercado. La política de cambios de precios según la demanda, la zona, y el horario se mantiene en especial para YPF, y genera variaciones semanales e incluso diarias de precios”, aseguró un informe de Montamat & Asociados.

    Evidentemente esto e una de las tantas falacias que se inventan a nivel nocional, como creer que una baja de 2 pesos le soluciona la vida a alguien es una estupidez.
    Fuete; www.lalicuadoratdf.com.ar
    Con información de Infobae

