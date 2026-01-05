Combustibles en Tierra del Fuego: cuánto cuesta el litro de nafta y gasoil hoy domingo 04 de enero de 2026. Otra mentira y van,,,

Tierra del Fuego 04/12/2025.- El detalle del precio de los combustibles en las estaciones de servicio de Tierra del Fuego este domingo 04 de enero de 2026. Otra mentira de los medios funcionales al gobierno nacional igual que los que titulan «bajo la nafta», cuando se trata de dos pesos y solo en 2025 aumento 40%

Los precios del combustible, tanto para la nafta como para el gasoil, varían a lo ancho y largo del país. La suba o baja del mismo responde a la combinación de factores como los costos internacionales del crudo, la variación del dólar y los impuestos internos, lo que genera un escenario de inestabilidad en el valor.

Cómo conocer el precio de la nafta y el gasoil hoy

La Secretaría de Energía de la Nación brindó los valores de referencia de la nafta y el gasoil, tanto premium como común, de este domingo 04 de enero de 2026 en Tierra del Fuego según la empresa prestadora del servicio.

Cuánto está el litro de nafta y gasoil en Tierra del Fuego

YPF