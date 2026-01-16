ARANCEL 0 A CELULARES: “EL GOBIERNO NACIONAL ESTÁ ATACANDO EL TRABAJO DE LOS FUEGUINOS”

Rio Grande 16/01/2026.- El intendente de Río Grande, Martín Pérez, volvió a cuestionar la decisión del Gobierno Nacional que desde hoy, 15 de enero, deja en arancel cero la importación de teléfonos celulares, una medida que -advirtió- impacta de manera directa y negativa sobre la industria fueguina y miles de puestos de trabajo.

“Hoy no estamos discutiendo una hipótesis futura. Hoy entra en vigencia una decisión que golpea de lleno a nuestra capacidad productiva y pone en riesgo el trabajo de miles de familias fueguinas”, afirmó Perez. “Cuando se habilita la importación sin aranceles, lo que se está haciendo es desfinanciar a la industria nacional”.

El Intendente remarcó que la industria electrónica fueguina es uno de los principales motores económicos de Tierra del Fuego y que su desarrollo fue posible gracias a inversiones sostenidas en tecnología, infraestructura y formación de recursos humanos. “En Tierra del Fuego hay plantas industriales, hay conocimiento, hay trabajadores calificados. No se puede competir en igualdad de condiciones cuando el Estado decide favorecer productos importados por sobre lo que se produce en el país”, sostuvo.

En ese sentido, Perez cuestionó el argumento del Gobierno Nacional que intenta justificar la medida en una supuesta baja del precio de los celulares. “Nos venden desde Buenos Aires que esto es para bajar precios, pero ese argumento ya lo escuchamos y ya fracasó”, señaló. “Cuando se abrieron las importaciones de notebooks durante el gobierno de Macri, lo que pasó fue que los trabajadores perdieron su empleo y los precios no bajaron. Se destruyó producción local y el beneficio para la gente nunca llegó”.

El jefe comunal riograndense advirtió que el impacto de la medida no se limita solo a la industria, sino que se extiende al conjunto de la economía local. “Cuando se golpea la industria, no sólo se pierden puestos de trabajo en las fábricas. Pierden los comerciantes, porque cae el consumo y el poder adquisitivo. Pierden los taxis y remises, porque hay menos movimiento. Pierden quienes ofrecen servicios, los pequeños emprendedores y toda la economía local que vive del trabajo de nuestra gente”, enumeró.

Asimismo, subrayó que la decisión debe leerse también desde una perspectiva estratégica “Tierra del Fuego no es una provincia más. Tiene un rol geopolítico clave y una industria que cumple una función estratégica para el país. Avanzar hoy con arancel cero es retroceder en soberanía productiva”.

Finalmente, el Intendente de Río Grande volvió a reclamar la revisión de la medida. “Es urgente defender el trabajo argentino, la producción nacional y un modelo industrial para el desarrollo de esta provincia. Hoy el daño empieza a hacerse efectivo”, concluyó.