Alivio en la Patagonia: el incendio más grave fue contenido

Comarca Andina 16/01/2026.- Tras días de tensión, Chubut logró contener el incendio en Puerto Patriada. Más de 650 personas y medios aéreos evitaron una tragedia mayor.

El incendio forestal que afectó a Puerto Patriada, en la Comarca Andina de Chubut, fue contenido en su totalidad luego de varios días de un operativo de gran magnitud que involucró a brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal de apoyo de distintas provincias.

El fuego, considerado uno de los más graves de los últimos años en la región, mantuvo en vilo a las localidades de El Hoyo y Epuyén, pero finalmente fue controlado gracias a un despliegue coordinado y al alivio que trajeron las lluvias registradas en las últimas horas.

Un operativo con más de 650 personas y medios aéreos

Más de 650 personas participaron del operativo conjunto, que incluyó el trabajo de ocho medios aéreos en los sectores más comprometidos, además de maquinaria pesada, unidades móviles, equipos de salud y el apoyo de Vialidad Provincial.

El Comité de Emergencia actuó de manera articulada con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y brigadas enviadas por las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero, en un esfuerzo sostenido que se extendió durante más de una semana.

El rol clave de las lluvias y el trabajo en primera línea

Si bien las precipitaciones moderadas registradas en la zona ayudaron a frenar el avance del fuego, desde el Gobierno provincial destacaron especialmente el trabajo de quienes combatieron las llamas de forma directa.

El gobernador Ignacio Torres confirmó que el incendio está “100% contenido” y remarcó el compromiso del personal desplegado en el terreno.

“La lluvia ayudó, pero el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, salvando cientos de casas y resguardando la vida de los vecinos”, expresó el mandatario. Actualmente, los brigadistas continúan con tareas de enfriamiento, con el objetivo de evitar posibles rebrotes.

Reconstrucción y acompañamiento a las zonas afectadas

A partir de este martes, comenzará una nueva etapa enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las áreas más afectadas, con el objetivo de que la Comarca Andina pueda recuperar gradualmente la normalidad.

En este contexto, el Concejo Deliberante de Epuyén declaró el estado de catástrofe mediante la Ordenanza N.º 1388/2026, una medida que tendrá vigencia hasta el 30 de junio, y que permitirá agilizar recursos y asistencia para los damnificados.

Fuente:GLP