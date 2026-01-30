ALERTA El Gobierno confirmó que a partir de febrero las tarifas de gas aumentarán 16,8% y las de la luz 3,5%

Confirmado. El Gobierno nacional oficializó los nuevos cuadros tarifarios que entrarán en vigencia el 1 de febrero de 2026, con los siguientes incrementos promedio: Gas: Aumento del 16,8% en todo el país. Luz: Incremento del 3,5% (específicamente para las áreas de cobertura de Edenor y Edesur).
Claves del nuevo esquema
Este ajuste coincide con la implementación de un nuevo régimen de subsidios energéticos (Resoluciones 21/2026 y 22/2026 de la Secretaría de Energía): Simplificación de niveles: Se elimina la anterior segmentación (N1, N2, N3) para pasar a un sistema binario: quienes reciben subsidio y quienes no.
Requisito de ingresos: Para mantener el beneficio, el grupo familiar debe percibir ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (aproximadamente $4.000.000 mensuales).
Criterios de exclusión: No podrán acceder al subsidio quienes posean dos autos con menos de tres años de antigüedad, barcos o aeronaves. Trámite: Los datos de quienes ya estaban inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) migrarán automáticamente, pero se recomienda verificar la información en la aplicación Mi Argentina.
- Gas: El aumento del 16,8% es de alcance nacional, ya que el servicio es regulado directamente por el Estado Nacional a través de ENARGAS.
- Luz: El ajuste del 3,5% anunciado por el Gobierno aplica directamente a Edenor y Edesur (AMBA). En el resto del país, el impacto final dependerá de cada provincia, aunque el aumento en el precio mayorista de la energía (un componente de la factura) sí afecta a todas las distribuidoras provinciales.
- Registro Único: Se reemplaza el RASE por el nuevo ReSEF para luz, gas y garrafas.
- Criterio de Ingresos: El límite para mantener subsidios (3 Canastas Básicas) es el mismo para cualquier usuario del territorio argentino.
- Gestión: Quienes ya estaban registrados no deben reinscribirse, pero pueden actualizar sus datos o cambiar de domicilio a través de Mi Argentina.
- Fuente:www.lalicuadoratdf.com.ar