Alarmante: la inflación de Argentina solo fue superada por la de Venezuela

Argentina 15/01/2026.- Aunque el Gobierno celebró la desaceleración inflacionaria de 2025, la comparación con los países vecinos muestra fuertes contrastes. Ayer www.lalicuadoratdf.com.ar, publicó un informe adelantado estos datos sobre la inflación real

El cierre de 2025 dejó un panorama inflacionario muy dispar en América Latina. Mientras la mayoría de los países de la región logró terminar el año con índices de inflación de un solo dígito y en un escenario de mayor estabilidad de precios, la Argentina volvió a ubicarse entre las economías con mayores aumentos, a pesar de la desaceleración registrada respecto de años anteriores.

El Gobierno nacional celebró el dato de inflación anual del 2025, que mostró una variación del 31,5% y se convirtió en el valor más bajo de los últimos ocho años. Sin embargo, al observar lo ocurrido en los países vecinos, los números resultan claramente diferentes y marcan un contraste significativo con los guarismos locales.

Uruguay y Brasil, con mínimos históricos

Uno de los ejemplos más claros es el de Uruguay. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la inflación anual de 2025 fue del 3,65%, el registro más bajo desde el año 2001. La comparación con Argentina deja en evidencia la diferencia de escenarios, ya que la inflación argentina de un solo mes, como marzo, superó a toda la inflación anual uruguaya.

Un panorama similar se observa en Brasil. El Ministerio de Hacienda de ese país informó que la inflación anual de 2025 fue del 4,26%, un porcentaje que se ubicó dentro de la meta oficial. Además, se trató de la quinta menor tasa registrada desde la implementación del “Plan Real” en 1995.

Paraguay, Chile y Ecuador: inflación de un solo dígito

Los índices bajos se repiten en otros países de la región. En Paraguay, el Índice de Precios al Consumidor fue negativo en diciembre, registrando deflación, y el año 2025 cerró con una inflación del 3,1%. Este valor resultó inferior al de 2024, cuando la medición oficial había sido del 3,8%.

En el oeste del continente, el panorama fue muy parecido. El gobierno chileno informó que la inflación anual de 2025 fue del 3,5%, el dato más bajo desde 2020. El resultado fue celebrado en Chile, especialmente porque se alcanzó en un año marcado por el descongelamiento de las tarifas eléctricas.

Uno de los casos más destacados de la región fue el de Ecuador, que cerró el 2025 con una inflación total anual del 1,9%. Dentro de la medición, varios ítems registraron variaciones anuales negativas y algunos rubros de fuerte incidencia en el IPC mostraron incrementos por debajo del índice general. Ese fue el caso de alimentos y bebidas, que apenas aumentaron un 1,3%.

Colombia y Perú: desaceleración marcada

La inflación anual de Colombia fue algo más elevada, aunque también cerró el año en un solo dígito. Según la medición oficial, los precios aumentaron un 5,1% en todo el 2025. Medios especializados destacaron la desaceleración inflacionaria hacia el cierre del año, aunque advirtieron sobre un posible cambio de tendencia en el inicio de 2026.

En Perú se repitió un escenario similar al de Argentina en cuanto al contexto histórico, pero con resultados muy distintos. La inflación anual de 2025 fue la más baja en un período de ocho años y se ubicó en el 1,5%. Este valor no solo contrastó con el argentino, sino que además fue la tasa inflacionaria más baja de toda la región.

El club de los dos dígitos

Al repasar el mapa regional, los países mencionados hasta el momento cerraron 2025 con tasas de inflación que oscilaron entre el 1,5% y el 5,1%. Sin embargo, existen economías con realidades más cercanas a la argentina. Una de ellas es Bolivia, que terminó el año con una inflación del 20,4%.

Este valor se ubicó muy por encima del promedio regional y fue cuestionado por algunos actores del sector privado, ya que las mediciones de consultoras bolivianas se acercaron al 30% anual. Según medios especializados, la brecha de casi 10 puntos porcentuales entre el dato oficial y el privado respondió a diferencias metodológicas.

Venezuela, un caso aparte

Por último, aparece el caso de Venezuela, considerado el más complejo de analizar debido a la falta de una medición oficial confiable sobre la evolución de los precios. Como referencia, se toma el cálculo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ubicó la inflación venezolana en un 269,9% durante 2025.

Venezuela fue, por amplio margen, el país con peor desempeño inflacionario de la región. Además, hasta hace pocas semanas, las proyecciones de los organismos internacionales anticipaban una inflación superior al 600% anual para 2026, previo a la captura de Nicolás Maduro.

Balance regional

En síntesis, el cierre de 2025 dejó como aspecto positivo para Argentina una desaceleración significativa de la inflación respecto de los años previos. Sin embargo, como contrapartida, el país continúa ubicándose como la segunda economía más inflacionaria de América Latina, solo superada por Venezuela, en un contexto regional donde la mayoría de los países logró consolidar escenarios de estabilidad de precios.

Fuente: GLP