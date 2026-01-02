Adiós a la deuda con tarjeta: en enero 2026 dejarán de tener vigencia y no deberán pagarse

Debido al aumento en las deudas con tarjeta de crédito, más del 50% de los usuarios activos elige pagar el mínimo impuesto por el banco. Sin embargo, si esta tendencia persiste, puede generar una acumulación que afecta gravemente la situación financiera de los clientes.
Sin embargo, muchos otros que permanecen allí hace años, están a la expectativa de ver si su deuda puede caducar y limpiar su historial financiero.
¿Cuándo vence una deuda con tarjeta de crédito?
En el caso de las tarjetas de crédito, las deudas toman como base la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe.
Según la reglamentación, los datos de informes comerciales y crediticios pueden ser guardados por un tiempo máximo de 5 años.
Superado ese tiempo, y si no se inició ningún proceso judicial en el medio por parte de los bancos, la deuda de la tarjeta de crédito podría quedar anulada y así desaparecer la condición en el Veraz.
Cómo saber si estoy en el Veraz
La persona deberá ingresar a la página oficial del BCRA y selecciona la sección “Central de Deudores”. Una vez allí, se les pedirá ingresar el CUIL para especificar su historial crediticio.
¿Cuáles son las categorías?
- Situación 1: En situación normal
- Situación 2: Con seguimiento especial
- Situación 3: Con problemas
- Situación 4: Con alto riesgo de insolvencia
- Situación 5: Irrecuperable
- Situación 6: Irrecuperable por disposición técnica
Las consecuencias de no pagar la tarjeta de crédito
Es fundamental entender que el banco puede iniciar un juicio antes de que la deuda prescriba, lo que puede llevar a procesos legales complejos que no solo perjudican tu historial crediticio, sino que también pueden resultar en embargos y otras sanciones financieras severas.
Además, es importante saber que las deudas pueden ser vendidas a grupos prestamistas o fondos buitre de tarjetas, quienes podrían utilizar todos los métodos legales y otros intimidatorios fuera de la ley para exigir el pago de la deuda junto con los intereses acumulados.
Por esta razón, es crucial afirmar que nunca deberías dejar de pagar la tarjeta, a menos que enfrentes serias dificultades financieras. En tales casos, lo más recomendable es negociar arreglos y financiamientos de deuda con tu banco para saldarla de la manera más beneficiosa para ambas partes.