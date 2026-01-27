«ACTIVÁ TU VERANO»: FEBRERO LLEGA CON NUEVOS TALLERES ARTÍSTICOS

Rio Grande 27/01/2026.- El Municipio continuará con esta iniciativa que abarca talleres gratuitos de arte, canto y expresión corporal destinado a jóvenes y adultos. Es con inscripción presencial previa, las cuales estarán abiertas este jueves 29 y viernes 30 de enero en Casa de Jóvenes (Isla de los Estados 1195), deben asistir con DNI y, en caso de ser menores, acompañados de un adulto.

El Municipio de Río Grande invita a las vecinas y vecinos a participar de una nueva etapa de “Activá tu Verano” en Casa de Jóvenes, una propuesta gratuita que se desarrollará durante febrero e incluye talleres artísticos y expresivos orientados a promover el bienestar emocional, la creatividad y el encuentro comunitario.

Las actividades forman parte del Programa Municipal de Salud Mental, impulsado por la Secretaría de Salud y se enmarca en una política pública que busca fortalecer el cuidado integral, generar espacios de expresión y acompañamiento, así como promover vínculos saludables en un entorno accesible y participativo.

Dichas actividades comenzarán el 2 de febrero, serán el horario de 15 a 17 horas y se desarrollarán en Casa de Jóvenes, ubicada en Isla de los Estados 1195. Los lunes y miércoles habrá «Brotar en papel»; los martes y jueves “MateArte” donde podrás personalizar tu mate; «Arcilla y creación» y «Verano recreativo» donde podrán disfrutar de juegos de mesa, karaoke y películas. Mientras que los miércoles y viernes se llevará adelante “Canto” en pos de promover la voz como herramienta comunicacional y emocional; así como “La música en el cuerpo y las emociones” con el objetivo de explorar el vínculo entre la música, el movimiento corporal y las emociones.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial el jueves 29 y viernes 30 de enero en Casa de Jóvenes, desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. Es importante recordar que deben acercarse con su DNI y, en caso de ser menores de edad, deben asistir acompañados de un adulto.

De esta forma, el Municipio sigue promoviendo espacios de participación, expresión artística y cuidado de la salud mental, fortaleciendo políticas públicas que acompañan a jóvenes y adultos durante el verano, fomentando el acceso a propuestas culturales y de bienestar en nuestra ciudad.