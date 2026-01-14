Rio Grande 14/01/2026.- Los empleados públicos nacionales registraron una caída real de aproximadamente el 33%. En términos anuales, el ingreso real de 2025 cerró un 11% por debajo del promedio de 2023. En el sector privado el salario real cayó un 15% en diciembre de 2023 y un 17% en enero de 2024). El salario mínimo ha sufrido uno de los retrocesos más severos, con una caída real del 34% desde el inicio de la gestión, situándose en niveles de poder de compra inferiores a los de la crisis de 2001. Creemos que no es necesario aclarar demasiado sobre la situación económica a la que llevo al pais el especialista en desarrollo económico, con y sin dinero.

A partir de los datos oficiales y análisis sectoriales disponibles al 13 de enero de 2026, la pérdida real del poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei presenta variaciones profundas según el sector analizado:

1. Salarios del Sector Público

Es el sector más afectado por el ajuste fiscal. Los empleados públicos nacionales registraron una caída real de aproximadamente el 33% en sus ingresos entre noviembre de 2023 y fines de 2025.

En términos anuales, el ingreso real de 2025 cerró un 11% por debajo del promedio de 2023.

2. Salarios del Sector Privado Registrado

Presentaron una mayor capacidad de recuperación gracias a las paritarias, aunque no lograron compensar el desplome inicial de principios de 2024 (donde el salario real cayó un 15% en diciembre de 2023 y un 17% en enero de 2024).

Al cierre de 2025, el poder adquisitivo del sector privado formal se ubicó apenas un 1% por debajo de los niveles de noviembre de 2023.

Sin embargo, el acumulado de los 25 meses de gestión muestra una pérdida equivalente a casi un salario mensual completo (24 días de ingreso perdidos por la brecha acumulada).

3. Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM)

El salario mínimo ha sufrido uno de los retrocesos más severos, con una caída real del 34% desde el inicio de la gestión, situándose en niveles de poder de compra inferiores a los de la crisis de 2001.

4. Jubilaciones y Asignaciones

Jubilaciones: El poder adquisitivo de los haberes jubilatorios registra una caída real acumulada del 27,4% desde diciembre de 2023.

AUH (Asignación Universal por Hijo): Ha sido la excepción del modelo, duplicando su poder adquisitivo real gracias a los refuerzos otorgados por el gobierno para compensar la inflación en los sectores de mayor vulnerabilidad.

En resumen, aunque la desaceleración de la inflación en 2025 (31,5% anual) permitió una estabilización, la mayoría de los ingresos reales (excepto la AUH) cerraron 2025 por debajo de los niveles de 2023. Puede seguir los informes actualizados de evolución salarial en el sitio del INDEC .

Siempre hemos dicho que se puede mentir un poso a unos pocos, pero no siempre a todo el mundo, quien crea que al pais le va bien le solicitamos que nos lo haga saber,

