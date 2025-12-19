“ZONA AUSTRAL RESILIENTE”: TIERRA DEL FUEGO AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA BINACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS SÍSMICAS

Tierra del Fuego 19/12/2025.- El Gobierno de Tierra del Fuego presentó el proyecto binacional “Zona Austral Resiliente”, una iniciativa estratégica que permitirá fortalecer de manera sostenida las capacidades institucionales y comunitarias de prevención, preparación y respuesta frente a sismos y tsunamis, a partir del trabajo conjunto entre Argentina y Chile.

La propuesta es articulada entre la Secretaría de Protección Civil y la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, y fue seleccionada en la “V Convocatoria de Proyectos de Cooperación Descentralizada Argentina–Chile 2025”, impulsada por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y la Dirección Nacional de Cooperación Internacional de la Cancillería argentina.

En los próximos meses, el proyecto se desarrollará junto a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con una agenda de trabajo común orientada a consolidar una gestión integral del riesgo en la zona austral. Entre las líneas de acción previstas se destacan el diagnóstico actualizado de amenazas a nivel provincial, la revisión y fortalecimiento de protocolos de actuación ante emergencias y la implementación de simulacros piloto que permitan mejorar la capacidad de respuesta en territorio.

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, destacó que “este proyecto nos permite transformar la cooperación en resultados concretos para la vida cotidiana de las y los fueguinos, mejorando nuestra preparación ante emergencias y fortaleciendo la articulación con la Región de Magallanes”.

Asimismo, subrayó que “la construcción de una cultura de autoprotección requiere planificación, formación y simulacros, pero sobre todo trabajo conjunto entre los gobiernos, las instituciones especializadas y la comunidad”.