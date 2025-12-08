TIERRA DEL FUEGO SUMÓ NUEVOS CUIDADORES DOMICILIARIOS FORMADOS EN EL CURSO “EL ARTE DE CUIDAR”

Tierra del Fuego 08/12/2025.- El curso “Asistentes en el Arte de Cuidar”, impulsado por la Fundación OSDE en articulación con el Ministerio de Salud y la Clínica San Jorge, finalizó este viernes con la entrega de certificados a 18 nuevos cuidadores domiciliarios. Se trata de la segunda edición que se desarrolla en la provincia, luego de la exitosa experiencia realizada en Río Grande.

La ceremonia se llevó a cabo en el salón de OSDE Ushuaia y fue encabezada por la ministra de Salud, Judit Di Giglio; la gerente de OSDE en la provincia, Cecilia Iacovino; el gerente de la Clínica San Jorge, Carlos Sánchez Posleman; el director médico de la Clínica, Jorge Sagardía; y la directora del Centro Provincial de Rehabilitación, Gisela Mollo.

El curso se dictó entre septiembre y noviembre, con dos cursadas semanales, brindando a los participantes herramientas fundamentales para el acompañamiento y la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad, con foco en la promoción de autonomía, bienestar y cuidados integrales.

Durante la entrega de diplomas, la ministra Di Giglio elogió a los nuevos cuidadores y destacó el valor del trabajo conjunto entre los sectores público y privado.

“Quiero felicitar sinceramente a cada uno de ustedes por el compromiso y la dedicación que demostraron durante la capacitación. La labor de cuidar es profundamente significativa. Celebro también el trabajo conjunto entre el sector público y privado; esa sinergia de esfuerzos y recursos es la que hace posible avanzar y obtener estos resultados que fortalecen nuestro sistema de cuidados”, indicó la Ministra.

Por su parte, Iacovino recordó que la llegada de esta capacitación a Ushuaia se gestó tras el éxito alcanzado en Río Grande, donde se formaron más de 60 cuidadores.

“Para nosotros es emocionante llevar adelante este tipo de propuestas. Sabemos que más allá del resultado dejamos una huella en la comunidad. La expectativa inicial de los alumnos quedó chica frente a lo que realmente se llevan hoy”, señaló.

El curso “Asistente en el Arte de Cuidar”, creado por la Fundación OSDE, cuenta con 23 años de trayectoria, más de 4600 egresados en todo el país y ya suma 111 ediciones. Nació en 2002 con el objetivo de profesionalizar una tarea históricamente desempeñada sin formación formal, en un contexto de aumento de la expectativa de vida y creciente demanda de cuidados especializados.