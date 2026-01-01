Tierra del Fuego: Siete Años de Polvo y Millones Perdidos en Laguna Seca – «Funcionarios Encubren Irregularidades y Dejan Prescribir el Fraude»

Rio Grande 31/12/2025- RÍO GRANDE – Mientras nubes de polvo asfixian nuevamente a los vecinos de Río Grande, revelamos un escándalo que huele a corrupción: la obra millonaria para restaurar la Laguna Seca (o de los Cisnes), adjudicada en 2019 a NAKOR SUR S.A. por más de $33 millones, terminó en sobrepagos, trabajos fantasmas y una devolución de $3.3 millones sin un peso de intereses o multas. Documentos exclusivos del Tribunal de Cuentas Provincial (TCP) muestran cómo altos funcionarios y miembros vitalicios del TCP como Hugo Pani y Miguel Longhitano, permitieron que el caso prescribiera en 2025, concluyendo con una tibia «recomendación» en lugar de sanciones o juicios.

Todo empezó en febrero 2019 con el Decreto 330/19 declarando emergencia por el secado de lagunas, causando polvo que afecta salud, visibilidad y el aeropuerto. Se adjudicó directamente la obra a NAKOR por $33.895.280,24 (Decretos 579/19 y 729/19). Pero auditorías desde 2022 (Informe Legal 14/2022) detectaron ítems no ejecutados: casillas civiles y sistemas de medición remota certificados como hechos, falsificando documentos públicos. En 2024-2025, informes del TCP (728/2024, 16/2025, 53/2025, 134/2025) confirmaron la devolución solo de capital en octubre 2024, sin penalidades, pese a demoras de más de 6 años.

El colmo: la Resolución Plenaria 123/25 del 8 de agosto, firmada por Pani y Longhitano, cierra el caso con «acá nada pasó», recomendando a Gabriela Castillo «observar normas» para envíos al TCP. ¿Por qué? Prescripción: el plazo de 2 años (Ley 50) expiró desde informes 2022, evitando juicios. Contadores Behens e Irigoitia, Abogados Gennaro y Bertoloni y Montes de Oca (actual Senadora por TDF), y Auditor Fiscal CP Roldan son señalados como cómplices en encubrimiento y abuso de autoridad.

Mientras, en noviembre y diciembre de 2025, el polvo vuelve: »

: «Otra promesa incumplida», titulan medios locales. Vecinos sufren problemas respiratorios y con altas probabilidades de accidentes viales, como en 2019. ¿Favoritismo a NAKOR? ¿Complot para silenciar? Organizaciones exigen justicia: la Fiscalía de Estado debe investigar bajo Ley 3. ¡Basta de impunidad en el fin del mundo!

(Fuentes: Documentos oficiales TCP y decretos; búsquedas web confirman persistencia del problema)

