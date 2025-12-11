Tierra del Fuego: no a la derogación de la Ley 1355

Tierra del Fuego 11/12/2025.- No a las salmoneras ni en tierra ni en el mar ni en zonas de sacrificio.

Este jueves 11 de diciembre habrá una sesión legislativa en la que el gobernador Melella, en alianza con otros sectores legislativos, buscará cumplir los mandatos de Milei y las corporaciones de Cherñajovsky (Newsan) y Caputo (Mirgor). Esta convocatoria se da luego del fracaso del intento del 19 de noviembre, donde no lograron los votos para modificar la Ley 1355. El objetivo es habilitar la salmonicultura industrial en la provincia, entregando los recursos naturales a las corporaciones.

Un proyecto de destrucción socio-ambiental

La instalación de salmoneras significaría la profundización de la precariedad laboral, enfermedades crónicas, destrucción irreversible de ecosistemas marinos y la liquidación de economías regionales como el turismo y la pesca artesanal. El desastre ambiental generado por esta industria en Chile debe servir como advertencia de lo que buscan implementar en Tierra del Fuego.

Los fundamentos científicos y sociales que dieron origen a la Ley 1355, que prohíbe la salmonicultura, hace 4 años siguen vigentes. Su modificación obedece exclusivamente a la presión del lobby salmonero y al cumplimiento de las políticas de ajuste y entrega del gobierno nacional. Este caso expone la verdadera naturaleza del gobierno de Melella y de los legisladores que, bajo una falsa oposición, votan a favor de los intereses corporativos. El Ministerio de Producción de Karina Fernández y la Subsecretaría de Pesca de Diego Marzioni son los ejecutores provinciales de este plan, los mismos funcionarios responsables de la ola de despidos que afecta a cientos de familias fueguinas.

Defender la Ley 1355

Esta ley representa una conquista histórica del pueblo fueguino organizado. Su derogación implicaría la entrega del territorio a las corporaciones, la precarización laboral extrema y un daño ambiental irreparable que hipotecaría el futuro de las próximas generaciones.

Las organizaciones ambientales, comunidades originarias y el pueblo fueguino convocan a manifestarse este jueves 11 de diciembre a las 11:00 horas en Ushuaia en Yaganes 589/595 y en Río Grande en Perito Moreno 187.

La participación masiva en las calles es importante para frenar este ataque. Desde el Partido Obrero de Tierra Del Fuego junto a Tribuna Ambiental llamamos a movilizarse y defender la Ley 1355.

¡No a las salmoneras! ¡Fuera los capitalistas y sus socios políticos! ¡La tierra y el mar no se negocian!