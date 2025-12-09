TIERRA DEL FUEGO ABRIÓ SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DE LA ARAUCANÍA CON 9 MEDALLAS

Tierra del Fuego 09/12/2025.- Los seleccionados de atletismo y judo inauguraron el medallero para Tierra del Fuego en los XXXII Juegos Binacionales de la Araucanía que completaron su primera jornada este sábado en la provincia de La Pampa.

En la pista de la Laguna Don Tomás, los atletas fueguinos, bajo un intenso calor que promedió los 32 grados de temperatura durante la tarde, lograron tres medallas a través de Antonela Ojeda, Jonathan Allende e Ian Bianchi.

El lanzador Allende se impuso en la prueba de bala y alcanzó la medalla de oro al igual que Antonela Ojeda, quien se ubicó en lo más alto del podio en salto en alto.

En la rama masculina de la misma modalidad, Ian Bianchi obtuvo la presea de bronce completando un excelente debut en la capital pampeana.

También el judo hizo su aporte al medallero fueguino con tres medallas de plata y tres de bronce.



En la categoría hasta 55 kilos, Alexis Gamarra perdió contra Jonatan Álvarez de Los Ríos (Chile) en semifinales alcanzando la primera presea de bronce.

En la categoría de hasta 60 kilos Fausto Martín llegó a semifinales y obtuvo la medalla de bronce al ser superado por Luciano Díaz de Los Ríos. En la siguiente categoría -.hasta 66 kilos- Santiago Avellaneda le ganó la lucha a Jon Favole de La Pampa y posteriormente perdió en la final con Maximiliano Ruiz de Magallanes, logrando la medalla de plata.



Emiliano Suárez -categoría hasta 73 kilos- ganó la lucha de semifinales a Sebastián González de Bío Bío y luego cayó ante Gabriel Pérez de Magallanes y se quedó con una meritoria medalla de plata. En tanto en la categoría hasta 81 kilos, Luciano Vargas, que ganó en todos sus combates, perdió la lucha en semifinales contra Santiago Bolognesi de Río Negro y se quedó con una valiosa medalla de bronce.

Por último, en la categoría hasta 90 kilos, Benjamín Pesarini, que salió ganador en todas las luchas por la mañana, ganó en semifinales contra Joaquín Cordero, representante de Río Negro y luego perdió en la final con Tomás Quinteros, reconocido judoca integrante de la Selección Nacional.

Por otra parte, en el Básquet masculino, el seleccionado de Tierra del Fuego cayó ante su par de Araucanía por 73 a 63, sin poder conseguir un mejor resultado en el debut, aunque el partido fue parejo y con un desenlace vibrante y emotivo que finalmente se definió para el equipo chileno, pero con una buena actuación de los fueguinos conducidos por Luciano Rodríguez y Lautaro Miranda.

En tanto el seleccionado de Ciclismo, tanto masculino como femenino, hicieron su debut en los Juegos Binacionales de la Araucanía, en la prueba contrarreloj por equipos donde culminaron en el puesto 12 y 11, respectivamente. La competencia tuvo lugar en cercanías al Autódromo de Toay teniendo así la posibilidad de girar en una ocasión en el trazado más grande de este autódromo pampeano.

Por el lado del seleccionado femenino de Vóley completó su doble turno con dos caídas en el club Sportivo Pampero de Ataliva Roca: 3-0 contra el representativo de Araucanía (14-25, 18-25 y 16-25) y 3-1 frente a Río Negro (21-25, 25-21, 17-25, 14-25).

Asimismo, el vóley masculino cumplió un gran encuentro contra Río Negro y cayó en tie break por 3-2 (18-25, 28-26, 11-25, 28-26 y 12-15).

También marcó su inicio de competencia el seleccionado de fútbol femenino en la localidad de General Pico, que tuvo un buen primer tiempo y comenzó ganando con gol de Brisa Rodríguez aunque en el complemento Ñuble marcó tres tantos y cerró el partido. Este lunes el seleccionado se enfrentará a las 17 horas contra Chubut.

Para hoy está previsto el debut del básquet femenino en doble jornada debido a que se reprogramó el encuentro frente a Magallanes para las 21 horas de este lunes. Asimismo, en horas de la mañana (11:00) se medirá ante Chubut.

Otra selección que debutará es la de fútbol masculino, contra el local La Pampa, en el club MacAllister.

También comenzará su participación el seleccionado de Natación, que genera altas expectativas en los deportistas fueguinos.