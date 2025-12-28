The New York Times: La pantalla que devoró la educación de tu hijo

Educación 29/12/2025.- El uso excesivo de dispositivos electrónicos en la educación suscita debates sobre la eficacia de sus beneficios y obliga a padres, maestros y autoridades a reconsiderar estrategias para preservar la calidad del aprendizaje Por Jean M. Twenge

Las puntuaciones de los exámenes estandarizados de los estudiantes estadounidenses habían ido aumentando durante décadas. Luego empezaron a descender, cayendo a su punto más bajo en dos décadas en 2023 y 2024.

Este no es un problema confinado a Estados Unidos. En todo el mundo, el rendimiento de los jóvenes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias alcanzó un mínimo en 2022.

Estos resultados desalentadores son, al menos en parte, consecuencia de la pandemia de Covid-19. La instrucción perdida durante esos años puede seguir teniendo un impacto en el rendimiento académico.

Pero esa es solo una parte de la historia. El descenso en las puntuaciones de los exámenes comenzó mucho antes de la pandemia, alrededor de 2012. Un claro culpable son los teléfonos inteligentes, que se hicieron populares justo cuando las puntuaciones empezaron a bajar. Desde 2017, he estado investigando qué hacen los teléfonos inteligentes a nuestra salud mental, y recientemente comencé a estudiar cómo afectan al rendimiento académico. El impacto negativo de los teléfonos inteligentes en el aprendizaje es una de las razones por las que muchos distritos escolares han instaurado una prohibición total del uso de teléfonos inteligentes durante la jornada escolar en la educación K-12, incluyendo todas las escuelas públicas en el Estado de Nueva York, donde también se prohibieron los ordenadores portátiles, tablets y relojes inteligentes personales de los estudiantes.

Eso es un avance, especialmente cuando el 83 por ciento de los maestros de K-12 encuestados por uno de los principales sindicatos consideran que la prohibición de los teléfonos inteligentes es una buena idea. Pero no es una solución completa, ya que los teléfonos no son los únicos dispositivos electrónicos que usan los estudiantes en la escuela. En la actualidad, prácticamente todos los estudiantes de secundaria y preparatoria, y un buen número en los grados de primaria, llevan un ordenador portátil o una tablet a la escuela y la usan en casa para hacer sus tareas.

El rendimiento académico global en matemáticas, lectura y ciencias descendió a mínimos históricos en 2022, según informes internacionales El rendimiento académico global en matemáticas, lectura y ciencias descendió a mínimos históricos en 2022, según informes internacionales

Muchos de estos dispositivos son proporcionados por las escuelas. Podría pensarse que estos dispositivos escolares solo permiten un número limitado de funciones, como el acceso a páginas de Canvas de la clase y Google Docs. Si suponía eso, estaría equivocado.

Sylvie McNamara, una madre de un estudiante de noveno grado en Washington D.C., escribió en la revista Washingtonian que su hijo pasaba todos los periodos de clase viendo series de televisión y jugando en su ordenador portátil provisto por la escuela. A menudo no tenía idea de los temas que se trataban en sus clases. Cuando ella pidió a los administradores escolares que restringieran el uso del portátil de su hijo, ellos se resistieron, diciendo que el dispositivo era fundamental para el currículum.

En una encuesta a adolescentes estadounidenses realizada por la organización sin fines de lucro Common Sense Media, una cuarta parte admitió haber visto contenido pornográfico durante la jornada escolar. Casi la mitad de ese grupo lo hizo en un dispositivo provisto por la escuela. Que los estudiantes vean pornografía en clase no solo les afecta a ellos; imagine ser un adolescente en clase de matemáticas intentando concentrarse en el seno y el coseno mientras está sentado detrás de esa exhibición de desnudez. Es perturbador en varios niveles.

Incluso cuando el abuso del portátil no llega a tal extremo, sigue consumiendo una cantidad considerable de tiempo de instrucción. Un estudio con estudiantes universitarios de Michigan State —casi todos adultos legales, presumiblemente más capaces de concentrarse que los adolescentes más jóvenes— halló que pasaban casi el 40 por ciento del tiempo de clase navegando por redes sociales, revisando correos electrónicos o viendo videos en sus portátiles, haciendo cualquier cosa menos su trabajo de clase.

Los ordenadores portátiles escolares también son una distracción en casa. Muchos permiten acceso sin restricciones a YouTube, lo que tienta a los estudiantes a ver un bucle interminable de videos en lugar de hacer las tareas. El otro día, mi hija me dijo que estaba viendo la violenta serie policial “The Rookie” en su portátil escolar en casa. Al parecer, el dispositivo no bloqueaba el acceso al servicio de streaming Disney+. ¿Cómo podemos esperar que jóvenes de 13 años se concentren en sus deberes cuando una enorme biblioteca de contenido de video entretenido está a solo una pestaña de distancia?

Puede parecer ridículo tener que decirlo, pero la distracción digital es terrible para el rendimiento académico. Cuanto más tiempo pasaban los estudiantes universitarios haciendo otra cosa en sus portátiles durante clase, más bajas eran sus notas en los exámenes, incluso teniendo en cuenta su capacidad académica.

Esto también aplica a adolescentes de todo el mundo. Un informe de la UNESCO de 2023 concluyó que el uso excesivo de dispositivos puede perjudicar el rendimiento académico, principalmente por el aumento de distracciones y la participación en actividades no académicas.

Distritos escolares de Nueva York y otros estados prohibieron teléfonos inteligentes, laptops y tabletas personales para combatir las distracciones en clase. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae) Distritos escolares de Nueva York y otros estados prohibieron teléfonos inteligentes, laptops y tabletas personales para combatir las distracciones en clase. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

En un estudio publicado en octubre en The Journal of Adolescence, encontré que las puntuaciones de las pruebas estandarizadas en matemáticas, lectura y ciencias caían significativamente más en los países donde los estudiantes pasaban más tiempo usando dispositivos electrónicos para actividades recreativas durante la jornada escolar, en comparación con aquellos donde pasaban menos tiempo.

La situación en Finlandia, en otros tiempos conocida por tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo, es reveladora. En 2022, los adolescentes en Finlandia admitieron usar sus dispositivos durante la jornada escolar para fines no educativos durante casi 90 minutos. Tal vez como resultado, la puntuación de los estudiantes finlandeses en los exámenes cayó en picado entre 2006 y 2022. En países como Japón, donde los estudiantes pasan menos de media hora usando dispositivos para ocio durante la jornada escolar, el rendimiento académico ha permanecido bastante estable, especialmente en matemáticas y ciencias.

Si los ordenadores portátiles y las tablets están detrás de siquiera una pequeña parte del descenso en el rendimiento académico, padres y educadores tendrán que colaborar para encontrar soluciones. Por ahora, los padres son prácticamente impotentes: no pueden instalar programas de control parental en los dispositivos escolares. Sin embargo, muchos distritos intentan devolver la responsabilidad a los padres diciéndoles, como hace el distrito escolar de mis hijos, que “no hay sustituto para la supervisión parental. Infórmese de a qué sitios accede su hijo en línea.” ¿Cómo se supone que debemos hacer eso si no podemos instalar programas de control y dado que no es posible vigilar a nuestros adolescentes cada minuto?

Si los distritos escolares quieren mejorar sus puntuaciones —y la mayoría están desesperados por lograrlo—, cambiar la forma en que los estudiantes usan los dispositivos escolares es fundamental. Para empezar, los departamentos de tecnología de la información de las escuelas deberían restringir mucho más los dispositivos para que los estudiantes no puedan usarlos para ver series, jugar o consumir videos continuamente. Los esfuerzos actuales de las escuelas en ese sentido son a menudo burlados por estudiantes hábiles en tecnología.

Debería haber políticas a nivel de distrito que prohíban específicamente estos usos e instruyan a los docentes para que integren videos educativos en las páginas de clase en lugar de dar a los estudiantes acceso ilimitado a YouTube.

Los distritos y maestros también deberían considerar reducir la cantidad de tareas que requieren el uso de un dispositivo para ser completadas. Una hoja de matemáticas en papel o una respuesta escrita a mano a una tarea de lectura es una oportunidad menos para que los niños usen un dispositivo lleno de distracciones digitales, y una oportunidad menos para copiar y pegar un ensayo escrito por ChatGPT.

Los padres también deberían tener la opción de renunciar al uso de estos dispositivos. He hablado con muchos padres cuyos hijos tienen dificultades para concentrarse al usar portátiles, solo para que los administradores escolares les digan que los dispositivos son obligatorios. Angela Arsenault, representante estatal en Vermont, planea presentar un proyecto de ley para dar a los padres la posibilidad de excluir a sus hijos de recibir dispositivos escolares. Una versión del proyecto de ley fue presentada por primera vez en 2015, un claro ejemplo de cuánto tiempo lleva siendo un problema.

Los distritos incluso podrían eliminar por completo los dispositivos electrónicos escolares. Muchos padres y maestros podrían protestar diciendo que eso tendría un impacto negativo en el aprendizaje o favorecería a los estudiantes más acomodados que tienen acceso a sus propios dispositivos, pero varios estudios sugieren que podría, en cambio, mejorar el aprendizaje. Un estudio con casi 300.000 estudiantes de cuarto y octavo grado en Estados Unidos halló que los alumnos que pasaban más tiempo usando dispositivos digitales en las clases de lengua y literatura tenían peores resultados en las pruebas de lectura. Un metaanálisis de 2018 encontró que leer en papel, en comparación con leer en formato digital, daba lugar a una comprensión significativamente mejor entre estudiantes, desde la escuela primaria hasta la universidad. En 24 estudios, los estudiantes universitarios que tomaban notas a mano tenían un 58 por ciento más de probabilidades de sacar sobresaliente en sus cursos que quienes tomaban notas en ordenadores portátiles. En cambio, los estudiantes que tomaban notas escribiendo en computadora tenían un 75 por ciento más de probabilidades de reprobar el curso que quienes escribían a mano.

Aunque en su momento pareció una buena idea dar a cada niño su propio dispositivo, está claro que esas políticas han sido un fracaso. Tal vez sea posible aprovechar el poder de los dispositivos escolares de forma más juiciosa, con poco o ningún uso de dispositivos en los grados bajos, y que los estudiantes de preparatoria tengan acceso a portátiles estrictamente limitados a aplicaciones relevantes. Podríamos ir más allá, creando escuelas completamente libres de dispositivos, con raras excepciones para alumnos con necesidades especiales. Sería volver a los libros de texto, el papel y el lápiz de épocas anteriores, cuando la mayor distracción en clase era que los alumnos se pasaran notas.

Muchos adultos tienen dificultades para concentrarse en el trabajo cuando las redes sociales, las compras y las películas están a solo un clic de distancia. Imagine lo mucho más difícil que es para un joven de 16 años —y no digamos para uno de 11— concentrarse en la misma situación. Pedir a los estudiantes que se centren en sus tareas escolares en medio de una variedad de distracciones digitales no solo es perjudicial para las notas, sino que es adverso para el aprendizaje.

Y es fundamentalmente injusto para nuestros hijos.

*La autora es profesora de psicología en la Universidad Estatal de San Diego y autora de “10 reglas para criar niños en un mundo de alta tecnología”

© The New York Times 2025