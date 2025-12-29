Se puede analizar la economía local, dejando fuera el impacto de políticas nacionales (subsidios energéticos, régimen de promoción industrial y recortes de fondos?

Rio Grande 29/12/2025.- Un informe de una fundación local analiza la situación fiscal de Tierra del Fuego desde la recaudación propia, se puede hacer un análisis de la economía provincial solo con recaudación propia, y sería útil para medir autonomía fiscal y capacidad de gestión tributaria. Sin embargo, el resultado mostraría una provincia con baja autosuficiencia y fuerte dependencia de la Nación. se puede analizar la economía provincial de Tierra del Fuego únicamente desde la recaudación propia, pero el alcance y las conclusiones serían parciales.

El informe de la fundación FINNOVA es por lo menos parcial, ya que no tiene en cuenta la dependencia de las transferencias de nacion, cuando Tierra del Fuego, depende en un 60% de la coparticipación nacional subsidios, transferencias no automáticas y subsidios y su recaudación propia solo cubre el 25% del gasto que genera el estado.

Que dice el informe de FINNOVA

El informe Faro Impuestos – noviembre 2025 analiza la evolución de la recaudación propia de Tierra del Fuego, mostrando que la presión fiscal provincial pasó de 13,6% del PBG en 2005 a 13,2% en 2023, con un pico de 16,6% en 2022. Se destaca la pérdida de peso de las regalías hidrocarburíferas y la creciente importancia de Ingresos Brutos y de tasas y derechos. Además, Tierra del Fuego se diferencia del resto del país por tener la alícuota promedio más baja de Ingresos Brutos, pese a contar con uno de los PBG per cápita más altos.

Principales hallazgos del informe

Datos clave Implicación Presión fiscal provincial Dos etapas: caída 2005–2012 (13,6% → 9,3%) y aumento 2013–2023 (hasta 16,6% en 2022). La provincia recupera capacidad recaudatoria, aunque con fuerte volatilidad. Composición de ingresos Tributarios y no tributarios similares en peso; regalías bajan de 4% a 1,2% del PBG; “otros ingresos” suben de 0,9% a 2,9%. Menor dependencia de hidrocarburos, mayor peso de tasas y multas. Ingresos Brutos (IIBB) En 2024 representaron 51% de la recaudación propia, el menor nivel del país. Tierra del Fuego es la provincia menos dependiente de IIBB. Alícuota efectiva promedio IIBB Bajó de 2,46% en 2017 a 1,86% en 2023, la más baja de Argentina. Competitividad relativa frente a otras provincias, especialmente patagónicas. Sectores clave Hidrocarburos con alícuota superior al promedio nacional (2,95%); turismo con alícuota muy inferior (3,01%). Se favorece la actividad turística, se grava más la energía. Tasas municipales Ushuaia ocupa el puesto 25 de 30 municipios en presión sobre comercio. Baja tributación local en comparación nacional. Estacionalidad de IIBB No hay patrón mensual sistemático; mayor volatilidad abril–julio. La recaudación depende de coyunturas más que de ciclos turísticos. Efectos indirectos La carga efectiva de IIBB pasa de 3,1% teórico a 4,2% real por encadenamientos productivos. El impuesto se amplifica en costos y precios, especialmente en servicios y energía.

Autonomía fiscal: Aunque la presión provincial creció, la estructura muestra diversificación: menos hidrocarburos, más tasas y servicios.

Competitividad relativa: La baja alícuota de IIBB convierte a Tierra del Fuego en un caso único: alto PBG per cápita con baja presión sobre producción.

Impacto sectorial: El turismo aparece beneficiado, mientras que energía y comunicaciones son los principales propagadores de costos.

Riesgo estructural: La caída de regalías confirma la vulnerabilidad de la matriz hidrocarburífera y obliga a sostener ingresos vía impuestos distorsivos.

Conclusión

El informe muestra que Tierra del Fuego ha transitado hacia una estructura tributaria menos dependiente de hidrocarburos y de Ingresos Brutos, con alícuotas bajas en comparación nacional. Sin embargo, los efectos indirectos de IIBB amplifican costos en toda la economía, especialmente en servicios y energía, lo que plantea desafíos para la competitividad y la sostenibilidad fiscal provincial.

se puede analizar la economía provincial de Tierra del Fuego únicamente desde la recaudación propia, pero el alcance y las conclusiones serían parciales. Por qué:

Qué significa analizar solo la recaudación propia

Ingresos provinciales genuinos: Impuestos locales (Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario, Automotor). Tasas y contribuciones municipales. Regalías hidrocarburíferas (aunque están reguladas nacionalmente, su percepción es provincial). Recursos no tributarios (multas, servicios, cánones).

Exclusión del recorte nacional: No se consideran las transferencias automáticas (coparticipación federal). Tampoco las discrecionales (programas, obras, subsidios). Se deja fuera el impacto de políticas nacionales (subsidios energéticos, régimen de promoción industrial, etc.).



Lo que sí permite este enfoque

Medir autonomía fiscal: Cuánto de su presupuesto la provincia genera por sí misma.

Evaluar capacidad de gestión tributaria: Eficiencia en la recaudación, evasión, presión fiscal sobre pymes y comercios.

Detectar dependencia estructural: Al comparar recaudación propia vs. gasto total, se observa cuánto depende Tierra del Fuego de la Nación.

Analizar sostenibilidad local: Si los ingresos propios alcanzan para cubrir servicios básicos (salud, educación, seguridad).

Limitaciones del análisis sin Nación

Alta dependencia: Tierra del Fuego es una de las provincias más dependientes de transferencias nacionales. Su recaudación propia suele cubrir menos del 20–25% del gasto total.

Alta dependencia: Tierra del Fuego es una de las provincias más dependientes de transferencias nacionales. Su recaudación propia suele cubrir menos del 20–25% del gasto total.

Distorsión del régimen industrial: Gran parte de la actividad económica (electrónica, ensamblado) está sostenida por beneficios fiscales nacionales. Si se ignoran, el cuadro queda incompleto.

Impacto social: Subsidios energéticos y programas nacionales son claves para el costo de vida en la isla. Excluirlos invisibiliza la realidad cotidiana.

Conclusión

Se puede hacer un análisis de la economía provincial solo con recaudación propia, y sería útil para medir autonomía fiscal y capacidad de gestión tributaria. Sin embargo, el resultado mostraría una provincia con baja autosuficiencia y fuerte dependencia de la Nación.

En términos prácticos, este enfoque sirve para:

Mapear riesgos locales (qué pasa si se reducen transferencias).

Diseñar estrategias de fortalecimiento tributario (mejorar recaudación, diversificar bases).

Sensibilizar a actores locales sobre la fragilidad de la autonomía fiscal.

Armando, dado tu interés en escenarios y riesgo institucional, este tipo de análisis puede ser muy potente para mostrar a pymes y actores locales qué parte de la economía está realmente bajo control provincial y qué parte depende de decisiones externas.