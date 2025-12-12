SE LLEVÓ A CABO LA CEREMONIA DE EGRESO DE LA IV PROMOCIÓN DE OFICIALES SUBADJUNTORES DEL SERVICIO PENITENCIARIO

Tierra del Fuego 12/12/2025.- Este jueves en instalaciones del IPRA Río Grande se realizó el acto de egreso de la IV Promoción de Oficiales Subadjuntores del Servicio Penitenciario, un hito importante en la formación y profesionalización del personal penitenciario.

Participaron el Director del Servicio Penitenciario, Inspector General Ariel Ciares, acompañado de autoridades de esa institución, autoridades provinciales, representantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Provincial, egresados y familiares.

La jornada puso en valor el esfuerzo de quienes culminaron su capacitación y asumen nuevas funciones dentro del servicio, reafirmando su compromiso con la seguridad y el trabajo institucional.