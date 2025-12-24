SE INTENSIFICAN LOS CONTROLES Y LAS TAREAS DE PREVENCIÓN EN LA RUTA NACIONAL N° 3 EN EL MARCO DE LAS FIESTAS

Tierra del Fuego 24/12/2025.- La Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Provincia informó que, en el marco de los festejos de Nochebuena y Navidad, se desplegará un importante operativo de control y prevención en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, con especial énfasis en la Ruta Nacional N° 3.

Los controles se llevarán adelante durante los días 24 y 25 de diciembre y contemplarán tareas de seguridad vial, verificación de documentación, controles de alcoholemia, así como acciones de acompañamiento preventivo, brindando información sobre el índice de riesgo de incendio, los lugares habilitados para hacer fuego y las condiciones meteorológicas vigentes.

Además, se dispusieron horarios especiales de atención en el paso fronterizo San Sebastián: el martes 24 de diciembre de 6 a 20 h., mientras que el miércoles 25 de diciembre será de 8 h. a 22 h.

Desde el área se informó además que la empresa TABSA advirtió sobre condiciones meteorológicas adversas, con presencia de fuertes vientos que podrían afectar el cruce de barcazas, por lo que se recomienda a quienes deban viajar mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Al respecto, el secretario de Protección Civil, Pedro Franco, señaló que “este operativo se enmarca en los días festivos, cuando se registra un importante movimiento de personas en toda la provincia, y el objetivo principal es cuidarnos entre todos y prevenir situaciones de riesgo”.

Finalmente, desde el Gobierno provincial se recuerda que, ante cualquier emergencia, se encuentran disponibles las líneas 103 y 911.