Los vocales tomarán posesión de sus cargos a partir del mes de marzo del 2026 y los mantendrán por los próximos 4 años, tal como lo indica el artículo 125 de la Carta Orgánica Municipal.
Se designaron los nuevos vocales del Tribunal de Cuentas
Rio Grande 16/12/2025.- Este lunes en la sala de comisiones del Concejo Deliberante, se llevó adelante el acto de designación y jura de los nuevos vocales del Tribunal de Cuentas Municipal. Los flamantes funcionarios fueron elegidos por el consenso del Ejecutivo Municipal y las primeras minorías del Concejo Deliberante.
En ese sentido fueron elegidos el Dr. Gustavo Zanone, a propuesta del Ejecutivo Municipal, la CPN María Inés González Candussi, mocionada por el bloque del MPF y el CPN Patricio Gonzalo Quinteros, a propuesta del bloque de la UCR.