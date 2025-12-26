RÍO GRANDE SUMA MÁS Y MEJORES ESPACIOS PARA EL ESPARCIMIENTO COMUNITARIO

Rio Grande 26/12/2025.- El Municipio de Río Grande llevó adelante el reacondicionamiento integral de la Plaza San Vicente de Paul, ubicada en el barrio Chacra IV, reafirmando la decisión de la gestión municipal de invertir de manera sostenida en la recuperación y mejora de los espacios públicos. Esta intervención forma parte de una política impulsada por el intendente Martín Perez, que prioriza el bienestar, el encuentro comunitario y el derecho de vecinos y vecinas a disfrutar de una ciudad más accesible e inclusiva.

El espacio cuenta con una superficie superior a los 500 metros cuadrados e incorpora una cancha de fútbol con césped sintético, una cancha de fútbol tenis, juegos recreativos, sectores de estar con mesas y sillas, iluminación LED y rejas de contención. De esta manera, se conforma un ámbito renovado que promueve la recreación, el deporte y la convivencia entre personas de todas las edades.

Al respecto, el subsecretario de Obras Públicas, José Silva, explicó que “con la ejecución de esta obra se realizaron nuevas sendas de circulación, se instalaron juegos infantiles, torres de iluminación y se construyó una cancha de fútbol, además de sectores de descanso con bancos de madera y mobiliario de hormigón armado”.

En este marco, el Municipio continúa profundizando una política activa de puesta en valor de plazas y espacios públicos en distintos barrios de la ciudad, entendiendo estos lugares como ámbitos fundamentales para fortalecer el entramado social, fomentar hábitos saludables y consolidar espacios de encuentro seguros y de calidad para toda la comunidad.

Estas acciones se inscriben dentro de una planificación integral que impulsa la gestión municipal, que viene desarrollando obras y propuestas concretas en diferentes puntos de la ciudad. En ese sentido, se destacan intervenciones recientes como la puesta en marcha del Mini Parque Vial, orientado a la educación y concientización sobre seguridad vial desde las infancias, y la instalación del nuevo juego temático del histórico Barquito Azul en el Parque de los 100 Años, que pone en valor la identidad local y refuerza el uso de los espacios públicos como lugares de encuentro y disfrute colectivo.

A ello se suman trabajos de pintura, mantenimiento y reacondicionamiento de plazas, espacios verdes y arterias principales, que contribuyen a consolidar un entorno urbano más cuidado, accesible y seguro.

Cabe destacar que todas estas obras se realizan con fondos propios del Municipio de Río Grande, reflejando una gestión responsable y comprometida con la administración de los recursos públicos, que prioriza la inversión en infraestructura urbana y el fortalecimiento de los espacios comunes como pilares del desarrollo de la ciudad y de la calidad de vida de su comunidad.

Desde el Municipio se invita a vecinos y vecinas a cuidar y hacer un uso responsable de los espacios públicos, entendiendo que su preservación es una tarea colectiva. El respeto por las instalaciones, la limpieza, la convivencia y el compromiso cotidiano de la comunidad son fundamentales para que estos lugares sigan siendo ámbitos seguros, inclusivos y de disfrute para todas las edades.