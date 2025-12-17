RÍO GRANDE DESTINÓ MÁS DE $9.300 MILLONES PARA SOSTENER Y AMPLIAR SU SISTEMA DE SALUD ANTE UNA DEMANDA EN CRECIMIENTO

Rio Grande 17/12/2025.- El Municipio de Río Grande presentó el balance 2025 del área de Salud: más de $9.300 millones invertidos para sostener, fortalecer y expandir los servicios municipales, en un contexto donde cada vez más vecinos dependen del sistema público de salud.

Según la información oficial, la mayor parte del aumento en las consultas y la atención provino de vecinos sin obra social, familias amparadas únicamente por el programa nacional SUMAR y afiliados a OSEF. Por otra parte, se sostienen las consultas y la atención a vecinos que cuentan con cobertura de salud, en el marco de los convenios vigentes con las obras sociales.

El subsecretario de Salud, Dr. Agustín Pérez, remarcó que este salto en la demanda obligó al Municipio a profundizar su política sanitaria. “Es prioridad de la gestión municipal, pese al contexto actual, continuar sosteniendo y fortaleciendo los 15 dispositivos de salud distribuidos en diferentes puntos de la ciudad . No sólo a través de la eficiencia en la gestión de los recursos, sino también mediante diferentes programas de prevención de salud”.

Un sistema municipal que creció en espacios, profesionales y especialidades

Del total ejecutado, los más de $9.300 millones se destinaron al funcionamiento integral de la red sanitaria municipal. Esto incluyó:

– Sostenimiento de la planta de trabajadores y trabajadoras.

– Contratación de profesionales médicos y técnicos.

– Compra de insumos esenciales.

– Equipamiento y mantenimiento operativo.

– Fortalecimiento de dispositivos estratégicos distribuidos en toda la ciudad.

El detalle de inversión municipal también remarca la expansión en áreas claves como atención primaria, rehabilitación, salud mental, laboratorio, especialidades médicas, infancias y maternidades, además de los programas de promoción y prevención en territorio.

Uno de los pilares fue la continuidad de centros fundamentales para la comunidad, entre ellos el Centro Médico de Rehabilitación “Mamá Margarita”, el Centro Municipal de las Infancias, el Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Molecular, los Centros de Salud Mental, el Centro de Especialidades Médicas y los Dispositivos territoriales de atención primaria.

A esto se suma la formación de articuladores comunitarios de salud, una política que el Municipio incorporó de manera estratégica para fortalecer la presencia en los barrios y mejorar la accesibilidad al sistema.

Una demanda en alza que debe ser atendida

Desde la Secretaría de Salud señalaron el incremento significativo en consultas y tratamientos no sólo de vecinos sin cobertura formal, sino también por parte de quienes si cuentan.

La tendencia deja en evidencia el rol que asumió Río Grande en 2025: un municipio que debió absorber la demanda creciente, ampliando sus servicios y reorganizando recursos para sostener la atención de miles de vecinos.

Una decisión política sostenida

El balance anual confirma que la salud pública se consolidó como una de las áreas prioritarias de inversión municipal. En palabras de Perez, el objetivo es claro: “garantizar un sistema público de salud accesible, cercano y plenamente operativo para todos los vecinos y vecinas”.

Con más de $9.300 millones ejecutados, 15 centros en funcionamiento y una red sanitaria en expansión, el Municipio de Río Grande cerró el año reafirmando su compromiso inclaudicable: en un contexto de crisis, la salud pública no se ajusta; por el contrario: se sostiene y se fortalece.