RÍO GRANDE DESPIDE CON HONORES A ESTEBAN “CHIQUITO” MARTÍNEZ

Rio Grande 30/12/2025.- El intendente Martín Perez decretó duelo por el término de tres días, a partir de este martes 30 de diciembre, con motivo del fallecimiento del intendente mandato cumplido e histórico dirigente, Esteban “Chiquito” Martínez. Se dispondrán las banderas a media asta en todos los espacios públicos de la ciudad, en memoria y reconocimiento de quien en vida fuera Ciudadano Ilustre de Río Grande.

Las y los riograndenses lo despiden con profundo respeto y gratitud, reconociendo en él no sólo aquel legado que nos dejó trascendiendo obras y gestiones; sino también al vecino que con su ejemplo de entrega, pertenencia y vocación de servicio ayudó a construir la identidad de nuestra ciudad.

Sus restos serán velados en el Centro Deportivo Municipal (Av. Belgrano 970) este martes 30 de diciembre, en el horario de 17 a 22 y el día miércoles 31 de 9 a 12 horas, tras lo cual se realizará el traslado para su cristiana sepultura en el Cementerio Local.

De esta forma, Río Grande despide a uno de sus grandes protagonistas acompañando con respeto y afecto a su familia y seres queridos y honrando la memoria de un hombre que marcó para siempre la historia riograndense.