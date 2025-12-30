RÍO GRANDE DESPIDE CON HONORES A ESTEBAN “CHIQUITO” MARTÍNEZ

Las y los riograndenses lo despiden con profundo respeto y gratitud, reconociendo en él no sólo aquel legado que nos dejó trascendiendo obras y gestiones; sino también al vecino que con su ejemplo de entrega, pertenencia y vocación de servicio ayudó a construir la identidad de nuestra ciudad.
Sus restos serán velados en el Centro Deportivo Municipal (Av. Belgrano 970) este martes 30 de diciembre, en el horario de 17 a 22 y el día miércoles 31 de 9 a 12 horas, tras lo cual se realizará el traslado para su cristiana sepultura en el Cementerio Local.
De esta forma, Río Grande despide a uno de sus grandes protagonistas acompañando con respeto y afecto a su familia y seres queridos y honrando la memoria de un hombre que marcó para siempre la historia riograndense.