RÍO GRANDE ABRIÓ SU MERCADO NAVIDEÑO: 110 STANDS, PRECIOS POPULARES Y FUERTE PRESENCIA LOCAL

Rio Grande 23/12/2025.- Con una importante convocatoria en su primera jornada, el Municipio de Río Grande invita a las familias riograndenses a seguir disfrutando del Mercado Navideño, una propuesta pensada para acompañar las fiestas con precios accesibles, producción local y espacios de encuentro para compartir en comunidad.

El evento, que inició este domingo 21 de diciembre, continuará desarrollándose el lunes 22 y martes 23, de 12 a 21 horas, en el Polideportivo Carlos Margalot, ubicado en Prefectura Naval 670, recibiendo a toda la comunidad.

Durante las tres jornadas, vecinos y vecinas podrán recorrer 110 stands de emprendedores y productores locales, donde se ofrece una amplia variedad de productos pensados especialmente para la mesa de las fiestas y los regalos de fin de año, priorizando precios populares y el trabajo de la producción local.

La oferta incluye carnicería con corderos a precios accesibles, verdulería, panadería, artículos de limpieza, juguetería, artesanías y productos elaborados en la ciudad. Además, se encuentra disponible la venta de pollos de producción local de la marca RGA Alimentos, fortaleciendo el circuito de comercialización local y el acceso a alimentos de calidad.

El Mercado Navideño cuenta también con una propuesta cultural y recreativa para toda la familia, que acompaña cada jornada. Durante las tardes funciona el Rincón Navideño, un espacio especialmente pensado para las infancias, donde pueden visitar a Papá Noel junto a sus familias y dejarle su cartita.

En este sentido, el Director de Economía Popular, José Cano, destacó que “El Mercado Navideño no solo ofrece productos, sino también una propuesta cultural y familiar que invita a compartir, recorrer y celebrar juntos la Navidad”.

Asimismo, señaló “Celebramos la participación de la comunidad y el compromiso de todos los comercios presentes, quienes hacen posible ofrecer esta iniciativa, que ya se ha convertido en una referencia local en estas fechas tan significativas”.

La programación cultural incluye presentaciones musicales en vivo y propuestas tradicionales como el Pesebre Viviente, que se realizará el lunes 22 y martes 23 a las 18 horas. Además, el lunes se presentará C-Baila Cumbia, mientras que el martes habrá shows musicales con la participación de Rock & Amigos y Cintia Caicheo con Enfiesta2, acompañando el cierre del mercado.

Entre las ofertas más destacadas se encuentra el cordero fresco a $9.900 el kilo, una opción muy esperada por las familias riograndenses para las celebraciones de fin de año.

Asimismo, distintos productores y comercios locales ofrecen alimentos esenciales a valores promocionales. La Distribuidora Aima dispone de maples de huevos con precios de 2 maples comunes a $11.000 y 2 maples grandes XL a $13.000. Por su parte, Pollería Austral ofrece 3 kilos de pata muslo a $9.600, pollo entero a $3.900 el kilo, chorizo de pollo a $7.990 el kilo y arrollado de pollo a $20.000.

La propuesta se completa con una amplia oferta de frutas y verduras de la mano de Verdulería Saturno, donde se pueden adquirir productos como papa a $990 el kilo, cebolla a $1.190, zanahoria a $1.390, zapallitos a $1.990, ananá a $4.900 la unidad, banana a $2.900 el kilo, naranja a $2.390 y manzana a $2.750, entre otros productos.

Además, se encuentran disponibles los pollos de RGA Alimentos, de producción local. Se trata de pollos naturales, sin conservantes ni aditivos, elaborados por manos fueguinas bajo estrictos estándares de calidad, reafirmando el compromiso con el valor local y el bienestar de la comunidad.

Mediante estas propuestas, el Municipio de Río Grande acompaña a las familias riograndenses en la previa de las fiestas, promoviendo el consumo local, el acceso a productos a precios populares y la generación de espacios de encuentro y disfrute para toda la comunidad. En este sentido, se invita a vecinos y vecinas a seguir acercándose al Mercado Navideño y a participar de esta iniciativa abierta y gratuita.