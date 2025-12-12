RGA ALIMENTOS CIERRA CON UN GRAN AÑO PRODUCTIVO

Este crecimiento fue posible gracias al trabajo articulado entre el Municipio de Río Grande, Río Grande Activa, la Misión Salesiana, la empresa Mirgor, la Universidad Tecnológica Nacional y comercios locales, fortaleciendo la producción local y el empleo fueguino.
En la producción avícola, el 2025 cierra con una producción de 20.000 pollos frescos. Un producto de calidad y local, el cual tiene una gran aceptación por parte de vecinas y vecinos. Este año se concretó el primer envío de pollos a la Antártida, un hito histórico y un orgullo para el sector productivo.
A pesar de las dificultades del contexto nacional y local, «RGA Alimentos» mejoró su eficiencia, su accesibilidad y logró sostener su presencia en el mercado. De cara a 2026, los principales desafíos incluyen el fortalecimiento de la infraestructura, la incorporación de nuevos inversores y la integración de etapas clave en los procesos productivos.
Por eso, las inversiones en infraestructura y el desarrollo de nuevos clientes serán fundamentales para ampliar la participación en el mercado y avanzar con metas sostenidas.
Respecto a la producción hortícola, ya se cosecharon y comercializaron 900 kilos de tomates agroecológicos y ajíes de diferentes variedades. Paralelamente, avanza la producción del ajo violeta, cuya cosecha, estimada entre febrero y marzo, alcanzará las 2.700 cabezas.
De esta manera, se reafirma el compromiso del Municipio de Río Grande y Río Grande Activa con el desarrollo productivo, la ampliación económica local y la soberanía alimentaria.