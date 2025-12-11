Regulación de plataformas Avanza la creación del Registro Municipal de Transporte Privado Temporario

Rio Grande 11/12/2025.- El Concejo Deliberante evaluó la creación de un registro específico que fija requisitos obligatorios, controles técnicos y un sistema de identificación mediante código QR para mejorar la seguridad y trazabilidad del servicio. En este sentido, el concejal Bogado destacó el “consenso alcanzado con taxistas, remiseros y sindicatos para unificar proyectos y regular el funcionamiento de plataformas digitales como parte del sistema de transporte de Río Grande”.

El Concejo Deliberante evaluó la creación de un registro específico que fija requisitos obligatorios, controles técnicos y un sistema de identificación mediante código QR para mejorar la seguridad y trazabilidad del servicio. En este sentido, el concejal Bogado destacó el “consenso alcanzado con taxistas, remiseros y sindicatos para unificar proyectos y regular el funcionamiento de plataformas digitales como parte del sistema de transporte de Río Grande”.

Río Grande.- Este miércoles por la tarde se llevó adelante una comisión especial para el tratamiento del proyecto de ordenanza del concejal Ybars que propone la creación del Registro de Transporte Privado de Personas Temporaria en la Comisión 6 de Soberanía, Industria, Producción y Transporte que preside el concejal Bogado, iniciativa que busca dotar de un marco regulatorio específico a esta modalidad de traslado, garantizando condiciones de seguridad, control y trazabilidad. La normativa introduce un sistema integral de requisitos, herramientas digitales de control y modificaciones a ordenanzas vigentes para mejorar el ordenamiento del sector.

El encuentro contó con la presencia del Cuerpo de Concejales y las asociaciones de taxis y remises.

Cabe remarcar que el proyecto fija un régimen de habilitación obligatorio para los titulares de vehículos que deseen prestar este servicio, con un conjunto integral de requisitos personales, documentales y técnicos, entre los que se encuentran ser mayor de 21 años y acreditar domicilio legal y real en Río Grande, presentar DNI, certificado de residencia, certificado de antecedentes e inscripción ante AFIP y AREF, poseer licencia nacional de conducir profesional para transporte de personas, contar con seguro obligatorio y seguro para personas transportadas y exhibir libre deuda del impuesto automotor y tener el vehículo radicado en la ciudad.

Además, debe cumplir con una capacidad mínima de cuatro plazas, antigüedad máxima conforme a las normas vigentes para taxi y remis, tapizado de fácil limpieza, matafuegos reglamentario, cinturones de seguridad completos y ausencia total de polarizados o franjas que limiten la visibilidad.

Mantener la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día, la cual será registrada en una plataforma digital que implementará el Ejecutivo Municipal.

“El encuentro permitió poner en palabra a todos los sectores”

Tras la reunión, el concejal Jonatan Bogado valoró como “muy positiva la reunión mantenida con representantes de taxis, remises, sindicatos de choferes y otros actores del sector transporte, en el marco del análisis de los proyectos que buscan regular la actividad de las plataformas digitales de transporte en la ciudad”.

Bogado sostuvo que “el encuentro permitió poner en palabra a todos los sectores y avanzar hacia un consenso que habilite la creación del Registro Municipal de Transporte Privado Temporario, una herramienta que permitirá ordenar, transparentar y garantizar condiciones de seguridad para los usuarios” ante el crecimiento del transporte mediado por aplicaciones como Uber.

El concejal destacó que existe una “coincidencia generalizada en que Río Grande necesita una normativa específica, tanto para asegurar el equilibrio con el sistema tradicional de taxis y remises, como para incorporar de manera regulada y armoniosa a las plataformas digitales”.

“El desafío ha sido grande y la discusión se ha postergado durante muchos años, pero hoy estamos en condiciones de avanzar. La regulación es necesaria para garantizar un buen servicio y proteger a los vecinos”, afirmó.

Hacia una normativa unificada

Durante el encuentro, representantes de taxis y remises expresaron observaciones y planteos en relación con el proyecto presentado por el concejal Ybars, para lo cual

Bogado indicó que “dichas inquietudes serán incorporadas en el análisis legislativo, junto con los lineamientos del proyecto impulsado por su bloque, Provincia Grande”.

“La intención es que surja un único proyecto, que contemple tanto el texto presentado por el concejal Ybars como el que presentamos desde Provincia Grande, incluyendo además las sugerencias de los sectores involucrados”, señaló.

En este sentido, remarcó la “importancia de construir una regulación que contemple la totalidad del sistema y que tenga sustento técnico y consenso social”.

Requisitos y funcionamiento del registro

Al explicar los alcances del futuro registro, Bogado detalló que “se crearán registros específicos para las plataformas, para los conductores y para los vehículos, permitiendo de esta manera un control integral del servicio”.

Entre los requisitos que deberán cumplir quienes presten transporte a través de aplicaciones, mencionó “certificado negativo de antecedentes penales, registro profesional habilitante, seguro correspondiente para el transporte de pasajeros, revisión Técnica Obligatoria vigente y acreditación de idoneidad y documentación del vehículo”.

“Lo que buscamos es que el vecino tenga la seguridad y la certeza de saber quién lo transporta, que el conductor esté habilitado y que el vehículo cumpla con todas las condiciones. Son requisitos básicos que no podemos dejar librados al azar”, expresó.

Para reforzar los controles, el proyecto prevé la incorporación de un “código QR en la luneta de cada vehículo, que permitirá a los inspectores verificar en tiempo real si el conductor y el automotor están registrados y habilitados por el Municipio”.

“El inspector podrá leer el QR y constatar que quien maneja coincide con lo registrado en la plataforma y en el registro municipal”, explicó.

Aclaración sobre el concepto de desregulación

En la reunión también se abordaron situaciones ocurridas en otras provincias, como Córdoba y Mendoza, donde la regulación del transporte por aplicaciones derivó en conflictos. Bogado aclaró que “en Río Grande el objetivo no es prohibir ni desregular, sino ordenar”, dijo, al tiempo que agregó que “algunos conceptos se prestan a confusión, nosotros buscamos regular, no prohibir, no queremos impedir la actividad de Uber, Cabify ni de ninguna plataforma, queremos normas claras, transparentes y concretas, que garanticen seguridad tanto para los usuarios como para los conductores”, sostuvo.

Trámite legislativo

Consultado sobre la continuidad del debate, el concejal indicó que “los proyectos seguirán en análisis dentro de la comisión, aunque no descartó la posibilidad de alcanzar dictamen antes de fin de año”.

“Si logramos unificar criterios y acordar las modificaciones necesarias, intentaremos que la normativa pueda ser tratada en la próxima sesión, si no, avanzará en el inicio del próximo período”, afirmó.

Bogado concluyó resaltando la necesidad de que “Río Grande cuente, por primera vez, con una normativa que permita el funcionamiento ordenado del transporte privado temporario mediante plataformas digitales, es un paso clave para modernizar el sistema de transporte, garantizar seguridad y brindar a los vecinos la libertad de elegir cómo quieren trasladarse”.