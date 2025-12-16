PRESUPUESTO 2026 UNÁNIME: “ADMINISTRAR CON RESPONSABILIDAD ES CUIDAR CADA PESO DE LOS VECINOS DE RÍO GRANDE”

Rio Grande 16/12/2025.- Tras la aprobación del Presupuesto Municipal 2026, el intendente Martín Perez destacó el acompañamiento unánime del Concejo Deliberante y afirmó que es tiempo de redoblar el esfuerzo para hacer más eficiente la gestión, administrar con responsabilidad los recursos públicos y construir una gestión solidaria, que atienda a quienes más lo necesitan y, al mismo tiempo, permita proyectar a Río Grande hacia el futuro con previsibilidad y desarrollo para todos los vecinos y vecinas.

“El contexto económico es complejo y muchas decisiones que se toman a nivel nacional impactan en la vida cotidiana de nuestras ciudades y de nuestras familias. Frente a esa realidad, en Río Grande reafirmamos un camino a seguir”, expresó el intendente.

“Ordenar para tener previsibilidad. Priorizar para sostener los servicios esenciales. Administrar con responsabilidad para cuidar cada peso de los vecinos y vecinas”, sostuvo.

Perez remarcó que el Presupuesto 2026 “no es una lista de promesas, sino una herramienta de gestión que nos permite acompañar a quienes más lo necesitan y avanzar con obras responsables, que se puedan hacer y se puedan terminar con recursos propios”.

En ese marco, señaló que “cuando los recursos son limitados, hay que elegir”, y agregó: “Elegimos sostener los servicios esenciales, invertir en lo social, en el deporte, en las juventudes y en que la ciudad funcione todos los días”.

El intendente destacó la labor de las concejalas y los concejales que acompañaron la aprobación del presupuesto y valoró el debate institucional. “Cuando hay diálogo y responsabilidad institucional, ganan los vecinos y vecinas de Río Grande”, afirmó.

Finalmente, Perez anticipó que el próximo año “va a ser un año de mucho trabajo, con presencia en los barrios y cuidado de la infraestructura municipal”.