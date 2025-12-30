POR LLUVIAS EXTRAORDINARIAS, EL MUNICIPIO RECOMIENDA EXTREMAR PRECAUCIONES

Rio Grande 30/12/2025.- Producto de las intensas lluvias registradas en las últimas horas, el Municipio solicita la colaboración de la comunidad para minimizar riesgos y facilitar el escurrimiento del agua. Se prevé que las precipitaciones disminuyan en horas de la tarde.

Ante las lluvias extraordinarias registradas en la ciudad durante las últimas 24 horas, con un acumulado aproximado de 7,6 milímetros, el Municipio de Río Grande informa que se realizan trabajos en diversas zonas de la ciudad para resguardar la seguridad de la comunidad.

En este marco, personal del área de Obras Públicas se encuentra trabajando de manera continua en el mantenimiento y funcionamiento del sistema pluvial, realizando tareas de limpieza, control y desobstrucción en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, se solicita a vecinos y vecinas adoptar medidas de cuidado para resguardar su seguridad y la de terceros como despejar veredas y cordones cuneta, no arrojar residuos en la vía pública y retirar todo tipo de objetos que puedan obstruir bocas de tormenta y desagües pluviales, permitiendo así un adecuado drenaje del agua.

En cuanto a la circulación, se insta tanto a peatones como a conductores a transitar con extrema precaución, reducir la velocidad, respetar las normas de tránsito y evitar circular por calles o zonas anegadas, priorizando siempre la seguridad personal y colectiva.

Prestar especial atención a niñas, niños, personas mayores y personas con movilidad reducida.

Finalmente, el Municipio recuerda que, ante cualquier situación de emergencia o eventualidad, se solicita comunicarse a las líneas 103 de Defensa Civil, 100 de Bomberos y 107 de Ambulancia.

La colaboración de la comunidad es fundamental para cuidar la seguridad de todos y todas.