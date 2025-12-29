Para la mayoría de abogados consultados en una encuesta, la Justicia argentina es “lenta”, que pasa en Tierra del Fuego.

Justicia 29/12/2025.- Además, el funcionamiento del Poder Judicial fue puntuado por los letrados con una media de 5 sobre 10. La Justicia argentina, según el informe, está mal calificada en velocidad y desempeño. Para Tierra del Fuego, esto implica un sistema judicial visto como lento, poco confiable y con baja capacidad de respuesta, lo que afecta tanto la vida cotidiana de los ciudadanos como la seguridad jurídica de empresas y comercios locales.

Una encuesta que consultó a 2.118 abogados de la Argentina para conocer su opinión sobre el Poder Judicial arrojó que el 75% de los letrados creen que la Justicia es “lenta” o “muy lenta”, mientras que calificaron su funcionamiento con una media de 5 puntos sobre 10.

El trabajo fue realizado bajo el título “¿Qué piensan abogadas y abogados sobre el funcionamiento de la Justicia?” y su confección estuvo a cargo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).

“Los hallazgos de ese relevamiento, que muestra percepciones sobre cuestiones como desempeño e independencia de jueces y juezas, tiempos procesales y regulación de honorarios profesionales, se plasman en el informe”, sostuvieron en el texto, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

A partir de esa encuesta, 2.118 profesionales que litigan en el fuero nacional y en el fuero federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires compartieron sus opiniones en torno a cinco ejes temáticos: tiempos procesales, calidad de las sentencias, desempeño de jueces y juezas, regulación de honorarios profesionales, y comunicación con los juzgados y tribunales.

Los resultados

Algunos de los principales hallazgos del relevamiento fueron que la mayoría de los abogados y abogadas tienen un nivel de satisfacción medio respecto del funcionamiento de la Justicia: en promedio, la evaluaron con un 5 sobre 10.

Existe además entre ellos una visión moderada respecto a la independencia judicial, con una tendencia a la desconfianza: la calificación promedio fue de 4,6 y aproximadamente 1 de cada 10 personas seleccionaron la opción “nada independiente”.

Los tiempos procesales son un foco importante de críticas: más del 75% de las personas encuestadas calificó los plazos de tramitación como “lentos” o “muy lentos”.

Los fueros Laboral, de la Seguridad Social, y Civil y Comercial Federal fueron aquellos que concentraron mayor proporción de percepciones negativas en relación con este punto (89,5%, 84,4% y 82,3%, respectivamente).

Existe una percepción negativa sobre los tiempos de concesión de las medidas cautelares, ya que el 58,6% de quienes las solicitaron consideró que se dictan en plazos excesivos.

Esta percepción está sobre todo presente entre quienes litigan en los fueros Penal Económico, de la Seguridad Social y Laboral.

El 79% de los abogados manifestaron haber observado situaciones que podrían constituir mal desempeño (principalmente vinculadas a demoras excesivas, falta de aplicación de la ley y parcialidad en las decisiones), pero solo el 3,5% de las personas presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.

Entre quienes no lo hicieron, predomina la desconfianza en que el organismo actúe adecuadamente (59%).

Por su parte, la calidad técnica de las sentencias recibió valoraciones intermedias, ya que casi el 40% emitió opiniones positivas; el 45,8% las consideró regulares y algo más del 15% las evaluó negativamente.__IP__

El 40% consideró que los honorarios profesionales son inferiores a los parámetros legales, percepción que apareció más marcada en socios y socias de estudios jurídicos (48,2%), abogados y abogadas independientes (47,6%) y representantes de organizaciones de la sociedad civil (46,2%).

“Esta primera aproximación a las perspectivas de abogados y abogadas es imprescindible para agudizar las propuestas de reforma que desde ACIJ y el CPACF hacemos como parte de nuestro trabajo diario en pos de una Justicia de calidad”, sostuvo el informe a modo de conclusión.

Lectura estratégica para Tierra del Fuego

Problema central: La lentitud procesal es el rasgo dominante. En un territorio periférico como Tierra del Fuego, esto se agrava por la distancia con centros judiciales nacionales y la menor disponibilidad de recursos humanos especializados.

La lentitud procesal es el rasgo dominante. En un territorio periférico como Tierra del Fuego, esto se agrava por la distancia con centros judiciales nacionales y la menor disponibilidad de recursos humanos especializados. Percepción pública: Una calificación de 5/10 transmite desconfianza y resignación. Para la ciudadanía fueguina, esto puede reforzar la idea de que litigar es costoso y poco efectivo.

Una calificación de 5/10 transmite desconfianza y resignación. Para la ciudadanía fueguina, esto puede reforzar la idea de que litigar es costoso y poco efectivo. Impacto en pymes y comercio local: Los tiempos judiciales lentos afectan la resolución de conflictos comerciales, laborales y contractuales, generando incertidumbre y costos adicionales.

Los tiempos judiciales lentos afectan la resolución de conflictos comerciales, laborales y contractuales, generando incertidumbre y costos adicionales. Riesgo institucional: La baja valoración de independencia y desempeño puede erosionar la legitimidad de las instituciones judiciales en la provincia, debilitando la confianza en el Estado de derecho.

Riesgos y desafíos

Demoras crónicas: Procesos que se extienden por años desalientan la inversión y la formalización de contratos.

Procesos que se extienden por años desalientan la inversión y la formalización de contratos. Desigualdad territorial: En provincias alejadas como Tierra del Fuego, la percepción de lentitud puede ser aún más marcada por la falta de infraestructura judicial.

En provincias alejadas como Tierra del Fuego, la percepción de lentitud puede ser aún más marcada por la falta de infraestructura judicial. Credibilidad institucional: Una justicia lenta y con desempeño mediocre refuerza narrativas de ineficiencia y falta de transparencia.

Conclusión

La Justicia argentina, según el informe, está mal calificada en velocidad y desempeño. Para Tierra del Fuego, esto implica un sistema judicial visto como lento, poco confiable y con baja capacidad de respuesta, lo que afecta tanto la vida cotidiana de los ciudadanos como la seguridad jurídica de empresas y comercios locales.

