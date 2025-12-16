No adherir al RIGI no es ilegal ni impide que haya inversiones,

En resumen: Si una provincia no adhiere al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los proyectos que se desarrollen en su territorio no podrán acceder a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios del régimen, lo que puede desalentar inversiones en esa jurisdicción y dejarla en desventaja frente a otras provincias que sí lo adopten.

Consecuencias principales de la no adhesión

Pérdida de competitividad : Los inversores suelen priorizar provincias adheridas porque allí obtienen estabilidad fiscal, beneficios impositivos y facilidades para importar y exportar.

Menor atracción de capitales : Al no ofrecer el marco de seguridad jurídica y previsibilidad del RIGI, la provincia puede quedar fuera del radar de grandes proyectos en minería, energía, infraestructura o tecnología.

Autonomía provincial : La Constitución argentina otorga a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. Por eso, aunque el RIGI sea nacional, cada provincia decide si lo aplica en su territorio. No adherir significa mantener sus propios regímenes de promoción, pero sin el paraguas nacional.

Impacto político y económico : La no adhesión puede interpretarse como una decisión ideológica o estratégica. En casos como Tierra del Fuego, se ha señalado que esta postura puede perpetuar modelos económicos locales menos sostenibles frente a la oportunidad de captar inversiones externas.

: La no adhesión puede interpretarse como una decisión ideológica o estratégica. En casos como Tierra del Fuego, se ha señalado que esta postura puede perpetuar modelos económicos locales menos sostenibles frente a la oportunidad de captar inversiones externas. Posibles regímenes alternativos: Algunas provincias que no adhieren intentan compensar con incentivos propios, aunque suelen ser menos atractivos que los del RIGI nacional.

Ejemplo concreto

En Tierra del Fuego, la falta de adhesión al RIGI fue vista como una “encrucijada”: mientras otras provincias buscan atraer capitales con el régimen nacional, la isla mantiene un esquema propio de promoción industrial, pero corre el riesgo de quedar aislada de las grandes inversiones que buscan estabilidad y beneficios a largo plazo.

En síntesis, no adherir al RIGI no es ilegal ni impide que haya inversiones, pero sí coloca a la provincia en una posición menos atractiva frente a otras que sí ofrecen el paquete completo de beneficios.