Nación aplicó otra suba de los impuestos al combustible: los precios de la nafta y el gasoil desde enero

Regionales 31/12/2025.- Desde febrero, se completará el ajuste pendiente de 2024 y 2025, lo que sumará la totalidad del remanente de impuestos sobre los combustibles. Con la suba parcial, el litro de nafta súper registrará un incremento de $17,29, mientras que el gasoil subirá $14,39. Además, el ajuste del impuesto sobre el Dióxido de Carbono generará un aumento adicional de $1,059 por litro en la nafta y $1,640 en el gasoil. En el caso del gasoil en la región patagónica, el aumento incluye un monto fijo de $7,792 por litro. Alcanza a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El Gobierno nacional aplicará desde este jueves 1° de enero de 2026 un aumento parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). Se trasladará directamente al precio del litro de nafta y gasoil. La medida fue oficializada mediante el decreto 929/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Con la suba parcial, el litro de nafta súper registrará un incremento de $17,29, mientras que el gasoil subirá $14,39. Además, el ajuste del impuesto sobre el Dióxido de Carbono generará un aumento adicional de $1,059 por litro en la nafta y $1,640 en el gasoil.

En el caso del gasoil en la región patagónica, el aumento incluye un monto fijo de $7,792 por litro. Alcanza a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Así como al partido de Patagones en Buenos Aires y al departamento de Malargüe en Mendoza.

El decreto explica que la postergación parcial de los incrementos remanentes busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Desde mediados de 2024, la actualización de los impuestos a los combustibles se desdobló en más de diez oportunidades para moderar el impacto inflacionario.

La Secretaría de Energía informó que, salvo una nueva postergación, desde el 1° de febrero de 2026 se aplicará el aumento total de los remanentes pendientes de 2024 y del primer, segundo y tercer trimestre de 2025, completando así los ajustes fiscales programados.

Fuente: Canal 12 Misiones.