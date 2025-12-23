Moody’s Local Argentina afirma las calificaciones de la Provincia de Tierra del Fuego

BUENOS AIRES, ARGENTINA

15 de diciembre de 2025

Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. («Moody’s Local Argentina») afirma la calificación de emisor en moneda local en BBB.ar con perspectiva estable y la calificación de emisor en moneda local de corto plazo en ML A-3.ar. La perspectiva estable refleja que no se esperan cambios significativos en los fundamentos crediticios en el corto y mediano plazo.

La acción de calificación se resume en el siguiente detalle: Tipo de calificación /

Instrumento

Calificación actual Provincia de Tierra del Fuego

Perspectivaactual

Calificación anterior

Perspectiva anterior

Calificación de emisor en

moneda local a largo plazo

BBB.ar Estable

BBB.ar Calificación de emisor en

moneda local a corto plazo

ML A-3.ar Estable ML A-3.ar

Programa de Emisión y Colocación de Letras del

Tesoro de la Provincia de Tierra del Fuego 2025 (y las

series a emitirse dentro del mismo) ML A-3.ar ML A-3.ar

Fundamentos de la calificación Las calificaciones contemplan la capacidad de la provincia de contar con ingresos propios relativamente más altos que otras jurisdicciones, principalmente debido a las características generales de su economía. No obstante, durante el año 2025, la evolución económica ha sido dispar y algunas actividades industriales en la provincia se han visto negativamente afectadas en detrimento de la recaudación de impuestos. Asimismo, nuestro análisis considera el perfil de vencimientos resultante del

proceso de reestructuración de su deuda internacional. Los niveles de deuda resultan similares a los de otras jurisdicciones comparables, con una proporción considerable de deuda denominada en moneda extranjera, aunque garantizada por los ingresos en concepto de regalías hidrocarburífera vinculados a la

evolución del tipo de cambio. Al cierre del 3T-2025 se observa un deterioro significativo de las métricas fiscales, producto de una evolución desfavorable en la variación de los ingresos que han crecido sensiblemente por debajo de los gastos.

En años anteriores, los Gobiernos Locales y Regionales (GLR) enfrentaron un contexto económico y social desafiante debido a la escalada inflacionaria, la escasez de reservas internacionales y la incertidumbre política. A partir de 2024, se produjeron cambios estructurales que han impactado de diversas formas a los gobiernos subsoberanos. Hacia adelante, nuestro escenario base contempla una normalización gradual de las principales variables macroeconómicas.

Fortalezas crediticias

→ Considerable base de ingresos propios.

→ Perfil de vencimientos adecuadamente distribuido en el tiempo.

Debilidades crediticias

→ Exposición a deuda en moneda extranjera, aunque parcialmente mitigada por ingresos en concepto de regalías.

→ Débil ambiente operativo de Argentina, factor común a todas las jurisdicciones dentro del territorio nacional.

Factores que pueden generar una mejora de la calificación

→ Disminución de la proporción de deuda en moneda extranjera.

Factores que pueden generar un deterioro de la calificación

→ Disminución de la proporción de recursos propios.

→ Deterioro sostenido de los resultados fiscales por encima de lo esperado.

Otras divulgaciones

Los respectivos informes de calificación se encuentran disponibles en https://www.moodyslocal.com.ar/

La metodología utilizada en estas calificaciones fue la de Metodología de calificación de gobiernos locales y

regionales – 14-09-2020 , favor de entrar a la página https://www.argentina.gob.ar/cnv para obtener una copia.

2

Argentina

