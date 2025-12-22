MÁS DE 600 ESTUDIANTES PARTICIPARON DURANTE EL 2025 DE LAS CLASES DE APOYO ESCOLAR DEL MUNICIPIO

Rio Grande 22/12/2025.- El Municipio de Río Grande realizó un balance positivo del dispositivo de clases de apoyo escolar, que durante el año 2025 acompañó a un total de 617 estudiantes de nivel primario y secundario en distintos puntos de la ciudad, reafirmando el compromiso municipal con el fortalecimiento de las trayectorias educativas.

Las propuestas se desarrollaron en comedores comunitarios, bibliotecas y diversas dependencias municipales, entre ellos el CGP Padre Zink; Biblioteca El Muelle; Biblioteca Schmidt; CCM B° Perón; CCM Malvinas Argentinas; CCM B° Austral; CCM B° Chacra XI; Casa de Jóvenes; Espacio Joven Zona Sur; Espacio Joven AGP; Centro Integral de la Mujer; SUM B° Bischof y el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario, así como también en los comedores comunitarios “Encuentro Solidario”, “Pequeños Cisnes”, “Comedor de María”, “Yatel”, “Manitos Solidarias” y “Esperanza Fueguina”, garantizando el acceso al acompañamiento escolar en los distintos barrios de Río Grande.

A lo largo del año, más de 600 estudiantes participaron activamente de las clases de apoyo, recibiendo acompañamiento pedagógico en Matemática, Prácticas del Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Además, se desarrollaron espacios de Club de Ciencias, orientados a la exploración, la experimentación y el aprendizaje a través de propuestas lúdicas. Para el nivel secundario, las propuestas incluyeron además Física, Matemática y Contabilidad, con el acompañamiento de docentes y profesores especializados.

Como parte del cierre de estas actividades, se llevaron adelante jornadas recreativas y de integración, que incluyeron propuestas con inflables, stands de los diferentes profesores y un espacio de lectura, promoviendo el aprendizaje desde una mirada integral, inclusiva y comunitaria, fortaleciendo los vínculos y el protagonismo estudiantil.

Desde el Municipio destacaron la amplia convocatoria y la sostenida participación de estudiantes a lo largo de todo el 2025, así como el compromiso de las familias y el trabajo articulado con instituciones barriales, bibliotecas y comedores comunitarios. Estas acciones permitieron acompañar las diversas trayectorias escolares y consolidar espacios de continuidad para aprender, alcanzando a más de 600 niños, niñas y adolescentes riograndenses durante el año.