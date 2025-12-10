MÁS DE 180 MUJERES SE CERTIFICARON EN OFICIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA “MUJERES CONSTRUYENDO FUTURO”

Rio Grande 10/12/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, llevó adelante el cierre anual del Programa Municipal “Mujeres Construyendo Futuro”, con la entrega de certificados a las participantes que completaron los talleres formativos desarrollados durante el año.

Desde su puesta en marcha, el programa capacitó a más de 180 mujeres en oficios históricamente masculinizados, mediante propuestas teóricas y prácticas que fortalecen su autonomía económica y amplían sus oportunidades de empleo. Esta iniciativa promueve la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades, garantizando que más mujeres puedan acceder a sectores productivos tradicionalmente inaccesibles para ellas.

Al respecto, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, afirmó “Este programa expresa una decisión política clara: que las mujeres no estén condicionadas por los límites que históricamente, como en otros ámbitos, les impuso el mercado laboral.”

De igual manera, la funcionaria destacó “desde el Estado municipal trabajamos para generar herramientas concretas que amplíen la autonomía, fortalezcan proyectos de vida y habiliten nuevas formas de participación económica. El programa Mujeres Construyendo Futuro no solo amplía derechos individuales, sino que transforma la matriz productiva local. Apostamos a políticas públicas que rompan desigualdades estructurales y construyan un desarrollo más justo, inclusivo y con igualdad real de oportunidades”.

Uno de los pilares del programa es la implementación de espacios de cuidados para las infancias, permitiendo que las participantes puedan formarse sin obstáculos y ejercer su derecho a capacitarse en igualdad de condiciones.

Durante esta edición se desarrollaron diversas instancias formativas vinculadas a oficios de la construcción y el mantenimiento, entre ellas construcción en seco, pintura de obra, soldadura con flux —en articulación con la empresa BGH—, introducción a sanitarios y el espacio “Juntas Cooperamos”, orientado a brindar conocimientos básicos sobre cooperativismo. Asimismo, participaron como invitadas especiales mujeres que forman parte de los talleres de Electricidad 1 y 2, dictados junto a la Oficina de Empleo, y del curso de Armadora de Hormigón, desarrollado en articulación con SICA Construcciones.

Además, las participantes compartieron sus historias y trayectorias, remarcando experiencias vinculadas a “romper límites”, “sentirse empoderadas” y “animarse a más”, conceptos que sintetizan el espíritu transformador de esta política pública.

Uno de los momentos más destacados fue la muestra en vivo del taller de «Introducción a instalaciones sanitarias», donde las mujeres realizaron una demostración de fusión de caños, exhibiendo los aprendizajes alcanzados.

“Mujeres Construyendo Futuro” se consolida como una política pública que amplía derechos, reduce brechas de género y promueve nuevas oportunidades laborales. Su desarrollo se sostiene gracias al trabajo articulado con la Oficina de Empleo, la empresa BGH y otros actores locales que fortalecen la inserción de mujeres y diversidades en oficios históricamente masculinizados.