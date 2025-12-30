MARTÍN PEREZ DESPIDIÓ A ESTEBAN «CHIQUITO» MARTÍNEZ Y DESTACÓ SU LEGADO HISTÓRICO PARA RÍO GRANDE

Rio Grande 30/12/2025.- El intendente Martín Perez expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a quien definió como “el intendente más transformador de la historia de nuestra ciudad”, y resaltó su legado político, social e institucional que marcó un antes y un después en el desarrollo de Río Grande.

“Con profundo dolor despedimos a un hombre que dedicó su vida a que Río Grande sea un lugar mejor para vivir. Chiquito Martínez fue un dirigente con una visión clara, decisiones valientes y un compromiso inquebrantable con su pueblo”, expresó Perez.

El jefe comunal destacó que la gestión de Martínez sentó bases fundamentales para el crecimiento de la ciudad, ampliando derechos, impulsando el desarrollo urbano y fortaleciendo la identidad riograndense. “Su legado trasciende las obras y las gestiones. Vive en la identidad de la ciudad que ayudó a construir y en la memoria colectiva de generaciones enteras”, afirmó.

En el plano personal, Perez subrayó el vínculo humano y político que lo unía con el exintendente. “Chiquito fue un enorme compañero y un entrañable amigo. Su palabra, su experiencia y su consejo, siempre generoso y desinteresado, fueron una guía permanente. Su partida deja un vacío irreparable”, señaló.

Finalmente, el Intendente acompañó con especial afecto a la familia de Martínez: “quiero saludar a toda su familia, especialmente a Rosario y a sus hijos, deseándoles la fortaleza necesaria para atravesar este momento tan doloroso”.

“Esteban ‘Chiquito’ Martínez seguirá siendo para siempre una referencia ineludible de la historia política y social de Río Grande. Su huella es imborrable”, concluyó Perez.